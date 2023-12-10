  • 24°C
香港時間 : 20231210日 (週日) 18:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會選舉】夫婦涉煽惑區選投無效票被捕　女方為衞生署文書主任

社會 16:07 2023/12/10

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

（資料圖片）

一對夫婦涉嫌在網上煽惑他人在2023年區議會選舉投無效票，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」，今日（10日）被廉政公署拘捕。

被捕夫婦同為41歲，女子任職衞生署文書主任，男子無業，他們涉嫌在區議會選舉期間，在一個網上社交平台專頁留言，煽惑選民在選票上蓋3個或以上「剔」號，煽惑他人在該選舉中投無效票。

廉署指，人員根據裁判官簽發的手令，搜查被捕人士的住所及檢取他們的手提電話，並扣留二人調查，廉署不排除再有進一步執法行動。根據既定程序，廉署完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署提醒市民，公開呼籲他人投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條，一經定罪，最高可判處監禁3年及罰款20萬元。廉署呼籲市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平。

選舉事務處早前已重申，按有關選舉法例的明確規定，區議會地方選區選舉的選民在投票時，只能在選票上有關候選人姓名旁邊的指定圓圈內，用投票站所提供的「剔」號印章蓋上「剔」號，以明確顯示所投票選擇的候選人，而每名選民只能在選票上就所選擇的一個候選人蓋上「剔」號（即選票上只能有一個「剔」號），否則選票將會作廢。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【區議會選舉】地區直選下午2時半投票率15.47%　逾67萬人投票
今日 14:55
【區議會選舉】地區直選下午2時半投票率15.47%　逾67萬人投票
【天氣轉冷】周末氣溫急降11度　下周初個別地區跌至個位數
今日 15:40
【天氣轉冷】周末氣溫急降11度　下周初個別地區跌至個位數
【區議會選舉】多名政商界人士到不同票站投票　籲市民踴躍參與
今日 15:51
【區議會選舉】多名政商界人士到不同票站投票　籲市民踴躍參與

你可能感興趣

【區議會選舉】地區直選下午2時半投票率15.47%　逾67萬人投票
今日 14:55
【區議會選舉】地區直選下午2時半投票率15.47%　逾67萬人投票
【天氣轉冷】周末氣溫急降11度　下周初個別地區跌至個位數
今日 15:40
【天氣轉冷】周末氣溫急降11度　下周初個別地區跌至個位數
【區議會選舉】多名政商界人士到不同票站投票　籲市民踴躍參與
今日 15:51
【區議會選舉】多名政商界人士到不同票站投票　籲市民踴躍參與
罪案 區議會 衞生署 選舉 律政司 廉政公署 選舉事務處 區議會選舉 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載