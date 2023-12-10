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【區議會選舉】宋芝齡攜愛犬拉票　李碧儀落淚：不斷被人誤傳夠票

政治 16:24 2023/12/10

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自由黨宋芝齡在銅鑼灣拉票。(朱永倫攝)

區議會換屆選舉今日（10日）舉行，其中一個焦點選區，灣仔地方選區，有5名候選人爭兩席，多人告急。自由黨、藝人宋芝齡今日攜愛犬到街站拉票；爭取連任的李碧儀批評，有人指她「夠票」，說法自私，更一度哽咽落淚。

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李碧儀批評，有人指她「夠票」，說法自私，更一度哽咽落淚。她在社交媒體發文指，選情告急，除了不斷被人誤傳夠票外，亦看到各個政團都發動所有力量，鋪天蓋地為其候選人宣傳。她強調：「我無政黨資源，無組織機器，無鋪天蓋地宣傳方式，我有的只有灣仔區的每一位及服務大家的初心，只有你的一票，才能夠令我連任，繼續服務大家。」

宋芝齡的韓籍媽媽，以及愛犬「Bro」現身街站，為宋芝齡「撐場」。自由黨主席邵家輝則呼籲愛狗人士投票。

新民黨主席葉劉淑儀現身天后，為新民黨灣仔區候選人黃守東助選。葉劉淑儀表示，除了灣仔區外，其他所有區都宣布告急，她認為今次是改制後的首次區議會選舉，地方選區範圍變大，選民亦需要時間適應，呼籲選民盡快出來投票。

已早早告急的民建聯穆家駿，他今早與民建聯元老曾鈺成及民建聯主席陳克勸到酒樓拉票，強調告急的原因主要是希望破除一些謠言說民建聯夠票。

面對同區對手告急，獨立候選人李文偉對選情保持平常心，「由於我是新人，不是很清楚告急的意思，希望盡力呼籲人投票。」他指，由於自己是教友，所以今早在教堂，希望教友落力投票。

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責任編輯：區綽彥

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