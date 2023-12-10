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【體內藏毒】42歲埃塞俄比亞女人體內藏毒　共排出41粒750克懷疑可卡因

社會 16:18 2023/12/10

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海關於一名42歲外藉女子體內檢獲毒品。(政府新聞處提供)

海關昨日（9日）在香港國際機場偵破兩宗分別涉及體內藏毒和行李藏毒的販毒案件，檢獲約5點75公斤懷疑可卡因，估計市值共約630萬元。
　　 
首宗案件中，一名42歲的女旅客昨日從埃塞俄比亞阿的斯阿貝巴經多哈飛抵本港。海關人員替該名旅客進行清關期間懷疑其體內藏有毒品，於是把她帶到醫院檢查。經檢查後，醫生確認該名旅客體內藏有異物，海關人員隨即把她拘捕。截至今日（10日）上午11時，該名被捕人士已從體內排出41粒共重約750克的懷疑可卡因。
　　 
第二宗案件涉及一名昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港的38歲男旅客。清關期間，海關人員在他的寄艙行李內發現49包飲品沖劑內藏有約5公斤的懷疑可卡因，遂把該名男子拘捕。
　　 
首宗案件的被捕女子已被控以一項販運危險藥物罪名，案件將於明日（11日）在西九龍裁判法院提堂。第二宗案件仍在調查中。隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。
　　　
根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。]

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責任編輯：陳展棋

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