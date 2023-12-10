【經珠港飛】「經珠港飛」周二起實施　 內地客經陸路直達香港機場

▲ 「經珠港飛」周二起實施。（央視圖片）

「經珠港飛」直通客運服務周二（12日）起實施，是港珠澳大橋珠海公路口岸繼推出「港車北上」和「澳車北上」後，方便通關的全新政策。

「經珠港飛」直通客運服務實施後，內地旅客完成內地邊檢部門查驗，便能經港珠澳大橋直達香港國際機場轉機，毋須辦理香港入出境手續；海外旅客亦可從香港機場經大橋前往珠海機場，再轉機至內地其他地點。 珠海公路口岸將成為內陸唯一與香港國際機場陸路直達的口岸。

邊檢部門表示，港珠澳大橋邊檢站在珠港出入境方向，設有專用查驗通道，旅客在內地辦理出境手續後，可到珠海公路口岸的櫃位，辦理登機證和托運行李，再登上接駁巴士，直達香港機場登機；經香港入境內地亦可直接前往珠海辦理手續，相信將大幅提升通關效率，降低時間成本。

此外，港珠澳大橋邊檢站提供接駁巴士車內影像、行車軌蹟的即時查詢，加強對接駁巴士行車的全程監控，以及接駁巴士工作人員的出入境業務知識培訓，確保口岸安全暢通。

根據「經珠港飛」相關規劃，下一階段旅客也可在珠海金灣機場辦理登機手續，經珠海公路口岸完成邊檢查驗後，直達香港機場。

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責任編輯：梁薾心