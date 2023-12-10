徐若瑄離婚丨當年為生B卧床5個月　徐若瑄捱300多支安胎針：努力說服自己放下尊嚴

▲ 徐若瑄與李雲峯離婚。

現年48歲的徐若瑄在今日（12月10日）傳出與新加坡籍商人李雲峯離婚，在上月協議離婚，結束9年婚姻。徐若瑄婚變消息傳出，令外間十分意外，因為二人一直十分恩愛，不時在網上放閃。

而且婚後不久，曾傳李雲峯生意周傳出問題，於是徐若瑄投放更多時間於幕前接工作共渡難關，不過徐若瑄否認傳言，指女人也應有事業，繼續從事演藝工作亦是為了興趣。

可是捱過此關後，在2021年，「蕾神」李靚蕾與王力宏離婚後，蕾神在個人微博含沙射影指徐若瑄與王力宏為「炮友」關係。

徐若瑄為此多度呼冤求清白，李雲峰更發出聲明力撐太太，指：「會保護我的妻子，我相信她。」

48歲徐若瑄驚傳離婚 兩大原因導致9年婚姻破裂

▲ 李靚蕾暗指徐若瑄與王力宏為「炮友」，李雲峰曾發聲明力撐太太。

而且當年徐若瑄以40歲「高齡」懷孕，為養胎卧床5個月，吃、喝、排便都在床上，一開始甚不習慣曾對自己說：「努力說服自己放下尊嚴」。

一向怕打針的她為保住胎兒，更捱了300多針安胎：「屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針」。後來兒子平安出世後，她因太久沒走路而雙腿肌肉無力，蹲下去之後站不起來，忍痛復健半年才恢復體力。

過往，徐若瑄也不時上戴與丈夫及兒子的合照，可是自近年，兩夫妻已久未有同框，在今年農曆新年，徐若瑄因工作留在台灣未有返回新加坡與丈夫齊過年。

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