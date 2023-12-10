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新聞女王丨陳若思演出獲肯定　J2女神Amber ：多謝大家睇到我嘅努力

娛樂 18:27 2023/12/10

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

陳若思在《新聞女王》演出獲好評。

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》，上周焦點之一，是徐曉薇（何依婷飾）細妹Yuki徐曉欣（陳若思飾），在警方掃黃行動中，為逃避追捕而慘遭途經的車輛撞死。

在上周五（12月8日）播出的《新聞女王》，已死的Yuki會再度「現身」，以幻覺形式在停屍間指摘姐姐曉薇，不過也是Yuki最後登場，陳若思「正式領便當」。

新聞女王大結局丨《新聞女王》最後一集劇情率先披露　Man姐張家妍等5女飲水泯恩仇

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陳若思承諾不斷進步

其實今次的《新聞女王》是入行3年的陳若思首次有較重戲份的演出，而外間都覺她仍為演戲新丁，表現已屬不俗。她亦在昨日於個人社交平台發文講演出感受，寫道：

Yuki正式下線
一路以來都好想拍劇
但係我從來冇同人講
自覺缺點實在太多
講了也沒人想聽
所以好多嘢都好順其自然
今次嘅機會對我嚟講彌足珍貴
好多謝大家睇到我嘅努力
好多謝大家的留言和鼓勵
令我好溫暖🩷🙏
希望日後有更多機會以演員身份比（畀）大家見到
我會一次比一次進步🦾
thank you @shujiazhong
#新聞女王
#珍貴回憶
#第一次
#2023
#徐曉欣

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新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

撰文 : TOPick柴犬出動

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