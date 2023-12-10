【無人機】於西九違規放無人機 警拘3內地男女
社會 17:52 2023/12/10
警方昨晚（9日）拘捕3名涉違反《小型無人機令》的內地男女。
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昨晚約7時，警方在油麻地西九文化區拘捕一名27歲內地女子，涉嫌「未有為其無人機註冊而進行飛行」、「未有在指明時間內操作無人機」及「未有許可下於限制飛行區內進行無人機飛行」。
另外，昨晚約8時，警方再在西九文化區拘捕兩名分別40歲及32歲的內地男子，涉嫌「未有為其無人機註冊而進行飛行」及「未有在指明時間內操作無人機」。
所有被捕人均為持雙程證的內地人士，現正被扣留調查。行動中檢獲3部小型無人機作進一步調查，兩宗案件均交由油尖警區反三合會行動組跟進。
警方重申絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，定必嚴正執法，採取果斷措施打擊涉及違反《小型無人機令》的行為，市民切勿以身試法。
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責任編輯：梁薾心