徐若瑄離婚丨徐若瑄李雲峰發共同聲明宣布離婚　經過深思熟慮：決定劃下婚姻句點

今日（12月10日）驚傳徐若瑄與李雲峰在上月已婚變，在今日約下午5時半，徐若瑄與李雲峰齊發聲明證實離婚。

48歲徐若瑄驚傳離婚 兩大原因導致9年婚姻破裂

全文如下：

致關心我們的朋友：

人生是一趟不斷學習的旅程，我們感謝九年多來彼此在婚姻中的付出與成長。我們盡了最大努力克服不了雙方的差異。

在經過深思熟慮及溝通，理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點。

這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排。

雖未能攜手繼續往前走，但今後將為我們最愛的人擔任共同監護的父母。雙方各自繼續付出我們最大的愛一起守護我們最愛的人。 為保護並避免對雙方及其家人產生不必要的影響，雙方將不再對此事另行回應。感謝外界關愛與理解。最後祝福彼此及大家一切順遂、平安。

李雲峰 徐若瑄