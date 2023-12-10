徐若瑄離婚丨徐若瑄李雲峰發共同聲明宣布離婚 經過深思熟慮：決定劃下婚姻句點
娛樂 17:57 2023/12/10
今日（12月10日）驚傳徐若瑄與李雲峰在上月已婚變，在今日約下午5時半，徐若瑄與李雲峰齊發聲明證實離婚。
全文如下：
致關心我們的朋友：
人生是一趟不斷學習的旅程，我們感謝九年多來彼此在婚姻中的付出與成長。我們盡了最大努力克服不了雙方的差異。
在經過深思熟慮及溝通，理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點。
這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排。
雖未能攜手繼續往前走，但今後將為我們最愛的人擔任共同監護的父母。雙方各自繼續付出我們最大的愛一起守護我們最愛的人。 為保護並避免對雙方及其家人產生不必要的影響，雙方將不再對此事另行回應。感謝外界關愛與理解。最後祝福彼此及大家一切順遂、平安。
李雲峰 徐若瑄
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過往，徐若瑄也不時上載與丈夫及兒子的合照，可是近年，兩夫妻已久未有同框。在今年農曆新年，徐若瑄因工作留在台灣未有返回新加坡與丈夫齊過年。
而徐若瑄在3天前曾在社群上寫道：「現在很不快樂」（I’m not Happy now），如今得知她婚變，令外界猜想是否在訴說離婚的心聲。
撰文 : TOPick柴犬出動