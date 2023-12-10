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徐若瑄離婚丨徐若瑄李雲峰發共同聲明宣布離婚 修畢碩士改掉8個習慣身教兒子

育兒資訊 18:12 2023/12/10

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

現年48歲的徐若瑄在今日（12月10日）傳出與新加坡籍商人李雲峰離婚，她與李雲峰其後共同發出聲明，證實因雙方難以克服差異，經過友好的溝通和協商後，決定將這段婚姻畫下句點，未來仍將一起守護家人，為避免造成更大的影響，決議之後將不再對此事回應。

湊得輕鬆啲
求子辛酸︱34歲KOL媽媽備孕3年終如願　分享求診公院不孕科經歷盼助同路人

徐若瑄排除萬難做媽媽，當年懷孕時以40歲高齡懷孕，加上胎位較低，她足足臥床142天才剖腹誕子，住院期間她日吞13粒藥，捱了200多針，承受了很大痛苦。她愛子如命，為了兒子改變自己，一切都值得。

改變睡眠洗澡習慣戒粗口

徐若瑄早前翻看自己與年幼的兒子一起在浴缸玩水的影片，她有感而發寫下當媽媽後的8個變化，包括剪掉長髮、改變睡眠及洗澡習慣、在孩子面前戒粗口等。

為了方便照顧你，節省洗頭吹頭的時間，我剪去了我最愛的長髮
為了頭髮不要刺到你，我天天都把頭髮紮起來
因為放心不下你，三年沒進戲院看電影
最愛在浴室慢慢洗澡泡澡的我，改成洗三分鐘戰鬥澡
喜歡天亮才閉眼，在半夜寫歌沉靜的我，變成早睡早起
遇到大人世界裏各種很不爽的事超想飆髒話的時候，在你面前，壓住性子還是變成了禮貌用語
以前游泳超愛穿比基尼的我，現在穿的看起來比較像要去潛水

身教兒子後天努力都不遲

第8個變化是兒子推動她持續進修，年少時她為了賺錢養家高中未畢業，她為了好好身教兒子，早前她重拾課本，於世新大學上海MBA境外碩士班進修，即使她要在新加坡、台北、上海三地奔波，再辛苦也會咬緊牙關捱到碩士畢業。

就為了你長大時，想用身教來跟你分享：就算起步比別人晚，但只要後天夠努力，都不遲的故事。

徐若瑄感謝兒子的出現，改變了她很多，讓她成為了一個更好的人，她又強調很愛兒子，但也不會因此失去自己，「我們都要快樂，這也是為什麼再累我都還堅持著我愛的表演工作，謝謝你的理解和支持。」

責任編輯：王明芳

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