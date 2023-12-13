【公務員守則】政府擬禁公務員以公職身份批評政府政策　一文看清哪些不可做

政府就更新《公務員守則》進行諮詢，列明不可以公職身份批評任何政府政策，以個人身份發表意見或行動時須避免令人誤會是官方立場；不可直接或見解組織或參與港府施政活動。外界對此有頗多疑問，TOPick整合政府記者會和政府消息人士，一文解答。

問：公務員不滿調薪幅度，可參與工會行動反對？

答：工會成立目的是為薪酬、福利、職安爭取利益，爭取有關事宜沒問題，涉其他政治或民生議題，則要跟從守則

問：事先聲明是以個人身份批評政府政策時，違反守則？

答：免責聲明非免死金牌，要視乎所表達的內容而定

問：會否要求公務員提供社交賬號以作核實、監察？

答：不會主動要求，若發現或接到投訴，證實違反守則，會採取行動

問：網上有人批評政府政策，公務員按讚，違反守則？

答：視乎內容，不應胡亂讚好

問：公務員可否反對基本法23條立法？

答：23條立法是特區政府憲制責任，草案內容可討論，若與政府對著幹，完全反對有違基本法則有問題

問：新守則會否令公務員無法表達意見？

答：政府體系有很多途徑讓公務員在政策醞釀階段表達意見，新增的「專業精神」要求公務員在內部討論時敢於進言，指出政策方案的風險和弊端，建議可行的選項和方案

問：違反守則有何懲處？

答：公務員有既定紀律程序，懲處包括勸籲、警告，甚至勒令退休或革職，不會出現今日違規，明天即炒，會有調查過程