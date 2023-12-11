【區議會選舉】一文看清直選、間選結果 工聯會間選失落多議席（不斷更新）

▲ （林宇翔攝）

2023年區議會選舉，俗稱「間選」的地區委員會界別和地區直選選舉結果凌晨時分陸續出爐，其中，工聯會在間選中失落多席。

直選方面，備受矚目的灣仔區，李碧儀成功連任，另一席由民建聯穆家駿奪得，新民黨黃守東、代表自由黨的藝人宋芝齡、李文偉落敗。

地區直選

中西區

中區︰施永泰（民建聯）、馮家亮（自由黨） 西區：劉天正（民建聯）、王倩雯 東區

太北︰丁江浩（民建聯）、阮建中（自由黨） 康灣︰李清霞（民建聯）、吳清清（工聯會） 柴灣︰ 九龍城

九龍城北︰林博、關浩洋（民建聯） 九龍城南︰ 觀塘

觀塘東南︰ 觀塘中︰ 觀塘北︰ 觀塘西︰李嘉恒（工聯會）、譚肇卓（民建聯） 深水埗

深水埗西︰ 深水埗東︰ 南區

南區東南︰陳榮恩（工聯會）、梁進（自由黨） 南區西北︰林詠欣（工聯會）、張偉楠（民建聯） 灣仔

灣仔：李碧儀、穆家駿（民建聯） 黃大仙

黃大仙東︰譚美普（工聯會）、越毅強（民建聯） 黃大仙西︰潘卓斌（民建聯）、楊諾軒（東九龍居委會） 油尖旺

油尖旺南︰葉傲冬（民建聯）、關煒曦 油尖旺北︰李家軒（民建聯）、李思敏（經民聯） 離島

離島︰葉培基（民建聯）、劉展鵬（工聯會） 葵青

青衣︰ 葵涌東︰ 葵涌西︰ 北區

蝴蝶山︰ 紅花嶺︰ 西貢

西貢及坑口︰方國珊（專業動力）、邱浩麟（民建聯） 將軍澳南︰施彬彬（民建聯）、黃遠康（工聯會） 將軍澳北︰ 沙田

沙田西︰ 沙田東︰ 沙田南︰古偉冰（工聯會）、林宇星（新民黨） 沙田北︰羅伊琳（新民黨）、蔡惠誠（民建聯） 大埔

大埔南︰ 大埔北︰ 荃灣

荃灣西北︰葛兆源（工聯會）、黃啟進（民建聯） 荃灣東南︰ 屯門

屯門東︰馮沛賢（工聯會）、葉文斌（民建聯） 屯門西︰鍾健峰（民建聯）、徐帆（工聯會） 屯門北︰賴嘉汶（民建聯）、蘇嘉雯（新民黨） 元朗

元朗市中心︰ 元朗鄉郊東︰ 天水圍南及屏廈︰ 天水圍北︰

地區委員會界別

中西區 當選：李志恒、楊學明（民建聯）、張嘉恩 （民建聯）、張宗、羅錦輝、趙華娟、胡汶軒、楊開永（民建聯） 落選：胡偉雄、鍾燿徽（工聯會） 東區 當選：洪志傑（民建聯）、王志鍾（民建聯）、 林永祥、劉淑燕（民建聯）、陳凱榮（民建聯）、 林彩英、 林永晟（民建聯）、曾卓兒（自由黨）、 賴暖新、郭詠健 （民建聯）、洪超群、劉聖雪（新民黨） 落選：王詩展（經民聯）、劉堅（民建聯）、林嘉良（工聯會） 灣仔 當選：李文龍、吳澤森、林偉文（自由黨）、莫繡安 落選：鍾嘉敏 南區 當選：黃雨程（新民黨）、林穎儀、張展聰、蕭煒忠 （民建聯）、黃才立（民建聯）、劉毅（民建聯）、 趙式浩（經民聯）、賴家智（經民聯） 落選：袁志光（工聯會）、李少鈴（工聯會）、 油尖旺 當選：蔡少峰（民建聯）、楊鎮華（民建聯）、孫智敏（工聯會）、陸子峯、黃建新（經民聯）、劉柏祺 （民建聯）、鄧銘心、潘景和（民建聯） 落選：梁銳、王子成、何卓峰 深水埗 當選：覃碧華、龐朝輝（經民聯）、張德偉（民建聯）、梁秉堅、黃俊雄、陳麗紅（勞聯）、陳龍傑（民建聯）、吳婉秋（民建聯） 落選：陳建業（自由黨）、周晉輝（西九新動力）、侯文婷（工聯會） 九龍城 當選：馮務君、劉婉燕、黃馳、陳治華（民建聯）、梁婉婷（經民聯）、張景勛、吳奮金（民建聯）、丁健華 落選：鄭曉玲、邵天虹（民建聯） 黃大仙 當選：陳英、馮健樂、莫健榮（工聯會）、袁國強（民建聯）、黎榮浩（民建聯）、雷啟蓮、李東江、陳偉坤 落選：黃國恩（民建聯）、李健聰 觀塘 當選：鄭強峰（公屋聯會）、李淑媛、詹寶瑜、吳庭鋒、金堅、歐陽均諾（民建聯）、房逸君、馮韻斯（民建聯）、程海欣（工聯會）、張姚彬（民建聯）、曾榮輝（民建聯）、鄧咏駿、余嘉明、黃啟燊（工聯會）、關堅榮 落選：林峰、陳俊傑（民建聯）、彭俊發（工聯會）、陳君銘、張全祺 荃灣 當選：陳振中（民建聯）、周森明（民建聯）、朱德榮、曾大 （民建聯）、莫遠君、鄭捷彬、林婉濱、劉松剛（民建聯） 落選：孔潤生（工聯會）、王健文 屯門 當選：鄺珉樀（新民黨）、陳文偉（工聯會）、崔景恒、曾憲康（民建聯）、程志紅（民建聯）、甘文鋒（新民黨）、謝玉玲、陳暹恆（民建聯）、葉俊遠（民建聯）、林的徽、蔡承憲 （民建聯）、李超雄 落選：羅敏霞（工聯會）、梁立人、徐小龍 元朗 當選：湯德駿（民建聯）、林慧明（民建聯）、梁業鵬（民建聯）、馬淑燕（民建聯）、袁敏兒、文亦揚、林宗賢、黃紹聰、、林偉明（民建聯）、徐偉凱、周駿達、黃元弟、何曉雯、司徒駿軒（民建聯）、鄧鎔耀、劉桂容（工聯會）、李靜儀 落選：譚金蓮（勞聯）、梁志豪（工聯會）、譚煒霖（民建聯） 北區 當選：温和達、劉鎮海（民建聯）、吳耀祖、侯漢碩（民建聯）、胡景鵬（民建聯）、曾興隆（民建聯）、潘孝汶（民建聯）、柯倩儀（民建聯） 落選：藍偉良、吳英鵬 大埔 當選：李文傑（民建聯）、麥成灝、林海坤、梅少峰（民建聯）、陳笑權、黃偉憧（民建聯）、陳建君（新民黨）、李華光（經民聯）、余智榮 落選：葉俊傑（民建聯）、梁浩廉（工聯會）、羅志平（民建聯） 西貢 當選：陳健浚（新民黨）、李家良（民建聯）、譚竹君（新民黨）、鄭宇曦（工聯會）、靳彤彤（民建聯）、陳廣輝、陳繼偉、陳崇文（民建聯）、李天賜、周家樂（民建聯）、張美雄、張展鵬、曾國家 落選：何志釗、劉麗嬋（民建聯） 沙田 當選：林玉華、龔美姿（民建聯）、梁振邦、陳曉盈、羅婉珮、楊英瀚（民建聯）、郭宣彤、吳啟泰（民建聯）、梁家瑋（新民黨）、張柏源（新民黨）、林俊禮、梁昊佳（新民黨）、莫熹雯（民建聯）、劉德榮、李貞儀（工聯會）、林小文、夏劍琨（新民黨）、羅棣萱 落選：楊聰、何偉俊（工聯會） 葵青 當選：伍景華（民建聯）、劉興華、鄧麗玲（民建聯）、莫綺琪（經民聯）、吳任豐（民建聯）、李偉樂（工聯會）、黃淑雯（民建聯）、袁潤洪（民建聯）、黃紹焜（民建聯）、郭慧敏、林映惠（民建聯）、伍志華（民建聯） 落選：徐錦全、黃耀聰（經民聯）、譚世華、黃培賢、林國興、李惠明、 離島區 當選：郭慧文（民建聯）、周元谷、羅成煥、劉舜婷（民建聯） 落選：李永富（工聯會）、曾昭浴（新民黨）

資料來源：綜合選舉事務處和現場消息

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君