【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）

▲ （林宇翔攝）

2023年區議會選舉，港府今日（12日）下午公布委任名單。獲委任者，有現任區議員、三會成員、政商二代、亦有2019年區選、2021年立法會選舉落選人士。

另外，本身是立法會議員的經民聯劉業強、選委界議員陳月明則為當然議員。

直選和間選方面，民建聯在直選和間選均為大贏家，其中直選取41席，其中兩位候選人，蝴蝶山姚銘、青衣盧婉婷各得逾2萬票，成為票王、票后。工聯會在間選失落12席。

委任議員

中西區

吳然、呂鴻賓（工聯會）、邱松慶、金玲、陳建強醫生、楊哲安（自由黨）、葉永成、葉亦楠（民建聯）



東區

丁煌（經民聯）、何秀賢、李莉、周致人、林心亷（民建聯）、洪連杉（民建聯）、梁力（工聯會）、郭浩景博士（新民黨）、陳杏、劉慶揚（民建聯）、鄭志成（民建聯）、盧曉楓（新民黨）



南區

朱立威（民建聯）、何沅蔚、李嘉盈、林玉珍（南區區議員）、陳文俊、陳郁傑教授、彭兆基（民建聯）、楊上進



灣仔區

周錦威博士、林偉江（工聯會）、孫道弘、劉珮珊（港島聯）



九龍城區

左滙雄（經民聯、九龍城區議員）、何華漢（九龍城區議員）、林德成（民建聯、九龍城區議員）、黃文莉、黃文港（工聯會）、潘國華（民建聯、九龍城區議員）、賴彥宗、Rizwan Ullah博士



油尖旺區

許德亮（工聯會）、陳少棠、黃舒明、楊子熙、歐楚筠、鍾港武、鍾澤暉、Aruna Gurung



深水埗區

李詠民、林家輝、郭彦麗、陳偉明、黃頌良博士、劉佩玉（民建聯）、鍾婧薇、羅志超



黃大仙區

丘燿誠（工聯會）、李鎧麟、姚逸華、洪楚英、梁騰丰、劉婉儀、鄧雯蕙、魏仕成



觀塘區

余邵倫（工聯會）、余敏、吳承華、呂東孩、林瑋、洪錦鉉、張琪騰（民建聯）、梁思韻、許有為（民建聯）、連浩民、陳耀雄、黃春平、楊莉瑤、劉嘉華、諸樂為、賴永春



大埔區

李細燕、李漢祥、梅政雄、陳子健、陳灶良、陳勇華（工聯會）、陳博智、温官球



元朗區

文嘉豪、王偉樑、王曉山（工聯會）、余仲良、呂堅、沈豪傑、林添福、張偉琛、莊健成、陳嘉輝、湛家雄、馮振榮、黃煒鈴、黃頴灝、趙秀嫻、譚德開



屯門區

何俊亨、巫成鋒、陳有海（工聯會）、陳孟宜、陳浩庭、陳貴和、麥美儀、曾慶忠、雲天壯、馮鈺鋒（工聯會）、葉吉江、鄭彥鈞、謝永恒



北區

朱浩賢、朱偉林、周天意、洪志富、温和輝、廖宇軒、賴心、譚鎮國（新社聯）



西貢區

王文、李嘉欣、林俊嘉、祁麗媚、邱少雄、俞卓君、胡雪蓮、張萬添、莊元苳（民建聯）、莊雅婷、陳權軍、黃宏滔（工聯會）



沙田區

王惠成、林松茵、林港坤博士、區子安、梁家輝、陳敏娟、陳善明（工聯會）、黃宇翰、黃敬、黃寶儀、董健莉、廖子聰、潘國山（新民黨）、蔡明揚、鄧開荣、鄭家豪、龐愛蘭



荃灣區

王淑芬、古揚邦、張文嘉、梁昌明博士、陳純純、陳曉津、華美玲、黃偉傑



葵青區

王聰穎、朱麗玲（民建聯）、周劍豪、林翠玲、徐曉杰、梁嘉銘、陳藹怡、葉長春、劉美璐（工聯會）、歐志輝（工聯會）、潘志成、鄭臨、蘇栢燦（工聯會）



離島區

余漢坤、吳彩華、許振隆、劉淑嫻

地區直選

中西區

中區︰當選：施永泰（民建聯）、馮家亮（自由黨） 落選：郭杰駿（新民黨）、彭舜玟、謝戰 西區：當選：劉天正（民建聯）、王倩雯 落選：吳家超（新民黨）、李楚婷、劉家昂 東區

太北︰當選：丁江浩（民建聯）、阮建中（自由黨） 落選：蘇嘉樂（工聯會）、雷有得（新民黨） 康灣︰當選：李清霞（民建聯）、吳清清（工聯會） 落選：林梓鴻（新民黨） 柴灣︰當選：植潔鈴（民建聯）、何毅淦（工聯會） 落選：周卓然（新民黨） 九龍城

九龍城北︰當選：林博、關浩洋（民建聯） 落選：鄧巧彤（工聯會）、林淑芳 九龍城南︰當選：李超宇（經民聯）、吳寶強（民建聯） 落選：謝敏婷、馬志恆（新方向） 觀塘

觀塘東南︰當選：簡銘東（工聯會）、龐智笙（公屋聯會） 落選：陳嘉文（民建聯） 觀塘中︰當選：柯創盛（民建聯）、馬軼超 落選：張洛淋、明偉傑 觀塘北︰當選：張培剛（民建聯）、符碧珍 落選：羅文、黃曉東 觀塘西︰當選：李嘉恒（工聯會）、譚肇卓（民建聯） 落選：潘楚文、許民楓 深水埗

深水埗西︰當選：何坤洲（民建聯）、胡詩韻 落選：鍾宇軒、黃永威（經民聯） 深水埗東︰當選：林偉文（民建聯）、陳國偉（經民聯） 落選：張瑩瑩（勞聯）、李頴彰 南區

南區東南︰當選：陳榮恩（工聯會）、梁進（自由黨） 落選：林浩瑋（民建聯）、江卓姿（新民黨） 南區西北︰當選：林詠欣（工聯會）、張偉楠（民建聯） 落選：吳日峰（經民聯）、崔添偉（新民黨） 灣仔

灣仔：當選：李碧儀、穆家駿（民建聯） 落選：宋芝齡（自由黨）、黃守東（新民黨）、李文偉 黃大仙

黃大仙東︰當選：譚美普（工聯會）、越毅強（民建聯） 落選：莫嘉傑、蘇靖然（新方向） 黃大仙西︰當選：潘卓斌（民建聯）、楊諾軒（東九龍居委會） 落選：黃樂妍（新方向）、李忠澤（工聯會） 油尖旺

油尖旺南︰當選：葉傲冬（民建聯）、關煒曦 落選：艾歷斯、白俊達（新民黨）、陶淳潁、孫逸仙 油尖旺北︰當選：李家軒（民建聯）、李思敏（經民聯） 落選：黎懿霆（工聯會）、葉國山 離島

離島︰當選：葉培基（民建聯）、劉展鵬（工聯會） 落選：葉浚生（民主思路）、鍾美慧 葵青

青衣︰當選：彭熠銘（工聯會）、盧婉婷（民建聯） 落選：萬子殷（經民聯）、李旺東 葵涌東︰當選：周潔莹（工聯會）、郭芙蓉（民建聯） 落選：余靖浵 葵涌西︰當選：陳安妮（工聯會）、黃俊揚（民建聯） 落選：朱江 北區

蝴蝶山︰當選：姚銘（民建聯）、宋冰冰 落選：胡玉貞、李嘉駿（新方向） 紅花嶺︰當選：高維基（民建聯）、曾勁聰（工聯會） 落選：孔永業（新民黨）、李雅芝 西貢

西貢及坑口︰當選：方國珊（專業動力）、邱浩麟（民建聯） 落選：甘佳璋（新民黨）、吳有根 將軍澳南︰當選：施彬彬（民建聯）、黃遠康（工聯會） 落選：李思朗（專業動力）、董启真 將軍澳北︰當選：温啟明（民建聯）、陳志豪（新民黨/公民力量） 落選：陸秀貞（專業動力） 沙田

沙田西︰當選：鄧肇峰、陳壇丹（民建聯） 落選：黃占永、黃卓謙 沙田東︰當選：姚嘉俊（新民黨/公民力量）、朱煥釗（民建聯） 落選：周秉謙（經民聯） 沙田南︰當選：古偉冰（工聯會）、林宇星（新民黨） 落選：祝慶台（民建聯）、蔡偉浩、 沙田北︰當選：羅伊琳（新民黨）、蔡惠誠（民建聯） 落選：方浩良（工聯會） 大埔

大埔南︰當選：黃碧嬌（民建聯）、羅曉楓（經民聯） 落選：張育文、蕭振麟、方約拿單 大埔北︰當選：駱小鸞、胡綽謙（民建聯） 落選：劉文杰（新民黨）、吳振輝（紫荊黨）、葉偉兒、吳尉行（工聯會） 荃灣

荃灣西北︰當選：葛兆源（工聯會）、黃啟進（民建聯） 落選：黃超華、鍾展滔 荃灣東南︰當選：馮卓森（公屋聯會）、伍俊瑜 (大魚)（民建聯） 落選：何義強、夏泳迦（工聯會） 屯門

屯門東︰當選：馮沛賢（工聯會）、葉文斌（民建聯） 落選：陳智敏 屯門西︰當選：鍾健峰（民建聯）、徐帆（工聯會） 落選：鄧德成、莊豪鋒（實政圓桌） 屯門北︰當選：賴嘉汶（民建聯）、蘇嘉雯（新民黨） 落選：陳萬聯應（勞聯） 元朗

元朗市中心︰當選：施駿興、李啟立（民建聯） 落選：陳子忠 元朗鄉郊東︰當選：梁明堅、徐君紹（民建聯） 落選：張弓發（經民聯） 天水圍南及屏廈︰當選：陳燕君（香港新方向）、蘇淵（民建聯） 落選：鄧偉健、陳思靜、 天水圍北︰當選：姚國威（工聯會）、賴玥均（民建聯） 落選：陶皜訊（經民聯）

地區委員會界別

中西區 當選：李志恒、楊學明（民建聯）、張嘉恩 （民建聯）、張宗、羅錦輝、趙華娟、胡汶軒、楊開永（民建聯） 落選：胡偉雄、鍾燿徽（工聯會） 東區 當選：洪志傑（民建聯）、王志鍾（民建聯）、 林永祥、劉淑燕（民建聯）、陳凱榮（民建聯）、 林彩英、 林永晟（民建聯）、曾卓兒（自由黨）、 賴暖新、郭詠健 （民建聯）、洪超群、劉聖雪（新民黨） 落選：王詩展（經民聯）、劉堅（民建聯）、林嘉良（工聯會） 灣仔 當選：李文龍、吳澤森、林偉文（自由黨）、莫繡安 落選：鍾嘉敏 南區 當選：黃雨程（新民黨）、林穎儀、張展聰、蕭煒忠 （民建聯）、黃才立（民建聯）、劉毅（民建聯）、 趙式浩（經民聯）、賴家智（經民聯） 落選：袁志光（工聯會）、李少鈴（工聯會）、 油尖旺 當選：蔡少峰（民建聯）、楊鎮華（民建聯）、孫智敏（工聯會）、陸子峯、黃建新（經民聯）、劉柏祺 （民建聯）、鄧銘心、潘景和（民建聯） 落選：梁銳、王子成、何卓峰 深水埗 當選：覃碧華、龐朝輝（經民聯）、張德偉（民建聯）、梁秉堅、黃俊雄、陳麗紅（勞聯）、陳龍傑（民建聯）、吳婉秋（民建聯） 落選：陳建業（自由黨）、周晉輝（西九新動力）、侯文婷（工聯會） 九龍城 當選：馮務君、劉婉燕、黃馳、陳治華（民建聯）、梁婉婷（經民聯）、張景勛、吳奮金（民建聯）、丁健華 落選：鄭曉玲、邵天虹（民建聯） 黃大仙 當選：陳英、馮健樂、莫健榮（工聯會）、袁國強（民建聯）、黎榮浩（民建聯）、雷啟蓮、李東江、陳偉坤 落選：黃國恩（民建聯）、李健聰 觀塘 當選：鄭強峰（公屋聯會）、李淑媛、詹寶瑜、吳庭鋒、金堅、歐陽均諾（民建聯）、房逸君、馮韻斯（民建聯）、程海欣（工聯會）、張姚彬（民建聯）、曾榮輝（民建聯）、鄧咏駿、余嘉明、黃啟燊（工聯會）、關堅榮 落選：林峰、陳俊傑（民建聯）、彭俊發（工聯會）、陳君銘、張全祺 荃灣 當選：陳振中（民建聯）、周森明（民建聯）、朱德榮、曾大 （民建聯）、莫遠君、鄭捷彬、林婉濱、劉松剛（民建聯） 落選：孔潤生（工聯會）、王健文 屯門 當選：鄺珉樀（新民黨）、陳文偉（工聯會）、崔景恒、曾憲康（民建聯）、程志紅（民建聯）、甘文鋒（新民黨）、謝玉玲、陳暹恆（民建聯）、葉俊遠（民建聯）、林的徽、蔡承憲 （民建聯）、李超雄 落選：羅敏霞（工聯會）、梁立人、徐小龍 元朗 當選：湯德駿（民建聯）、林慧明（民建聯）、梁業鵬（民建聯）、馬淑燕（民建聯）、袁敏兒、文亦揚、林宗賢、黃紹聰、、林偉明（民建聯）、徐偉凱、周駿達、黃元弟、何曉雯、司徒駿軒（民建聯）、鄧鎔耀、劉桂容（工聯會）、李靜儀 落選：譚金蓮（勞聯）、梁志豪（工聯會）、譚煒霖（民建聯） 北區 當選：温和達、劉鎮海（民建聯）、吳耀祖、侯漢碩（民建聯）、胡景鵬（民建聯）、曾興隆（民建聯）、潘孝汶（民建聯）、柯倩儀（民建聯） 落選：藍偉良、吳英鵬 大埔 當選：李文傑（民建聯）、麥成灝、林海坤、梅少峰（民建聯）、陳笑權、黃偉憧（民建聯）、陳建君（新民黨）、李華光（經民聯）、余智榮 落選：葉俊傑（民建聯）、梁浩廉（工聯會）、羅志平（民建聯） 西貢 當選：陳健浚（新民黨）、李家良（民建聯）、譚竹君（新民黨）、鄭宇曦（工聯會）、靳彤彤（民建聯）、陳廣輝、陳繼偉、陳崇文（民建聯）、李天賜、周家樂（民建聯）、張美雄、張展鵬、曾國家 落選：何志釗、劉麗嬋（民建聯） 沙田 當選：林玉華、龔美姿（民建聯）、梁振邦、陳曉盈、羅婉珮、楊英瀚（民建聯）、郭宣彤、吳啟泰（民建聯）、梁家瑋（新民黨）、張柏源（新民黨）、林俊禮、梁昊佳（新民黨）、莫熹雯（民建聯）、劉德榮、李貞儀（工聯會）、林小文、夏劍琨（新民黨）、羅棣萱 落選：楊聰、何偉俊（工聯會） 葵青 當選：伍景華（民建聯）、劉興華、鄧麗玲（民建聯）、莫綺琪（經民聯）、吳任豐（民建聯）、李偉樂（工聯會）、黃淑雯（民建聯）、袁潤洪（民建聯）、黃紹焜（民建聯）、郭慧敏、林映惠（民建聯）、伍志華（民建聯） 落選：徐錦全、黃耀聰（經民聯）、譚世華、黃培賢、林國興、李惠明、 離島區 當選：郭慧文（民建聯）、周元谷、羅成煥、劉舜婷（民建聯） 落選：李永富（工聯會）、曾昭浴（新民黨）

當然議員

大埔區

李耀斌、林奕權



元朗區

文祿星、郭永昌、程振明、鄧志強、鄧善恒、鄧賀年



屯門區

劉業強



北區

李冠洪、李國鳳、侯志強、陳月明



西貢區

王水生、劉啟康



沙田區

莫錦貴



荃灣區

邱錦平、陳崇業



葵青區

陳志榮



離島區

何紹基、何進輝、吳文傑、周玉堂、温揚堅、黃文漢、黃秋萍、黃漢權

資料來源：綜合選舉事務處和現場消息

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君、區綽彥、趙居逸