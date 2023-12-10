唔滾唔知有料到丨伍韻婷廖慧儀台灣試各式火鍋　捉魚做湯底嘈到拆天

▲ 廖慧儀（右）與伍韻婷齊主持《唔滾唔知有料到》。

廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）繼早前為J2往馬來西亞拍《趁而家去大馬偷……食譜》後，再度拍檔出擊，明晚（12月11日）起齊主持飲食旅遊節目《唔滾唔知有料到》。

她們將分別走訪台灣、澳門、香港、北京、重慶、長沙，品嚐40多種不同款式火鍋，為「滾」一字作出新定義。

而郭富城每次到台灣都光顧太和殿到詹記火鍋，甚至食到打包上飛機，就知台灣火鍋文化有多盛行，本周《唔滾唔知有料到》推介台灣去「滾」的好地方。

▲ Jessica與Juliana去食石頭火鍋。

廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）明晚首站來到花蓮品嚐阿美族石頭火鍋，為「食好西」Jessica與Juliana要跟阿美族人到河邊捕魚，作為火鍋湯底的靈魂。

想不到拍過《港女野人》外表看似「好打得」的Jessica，在捕魚時表現驚青，猛話話「我驚碰到魚」，碰到一塊樹葉以為是魚已經嚇到「喂哇鬼叫」，拍檔Juliana都忍不住話「你玩嘢呀」。

幾經努力終於搵齊食材，可以開爐煮食。阿美族石頭火鍋特色，是先將所有食材放入竹筒今倒入高湯，接住將將燒至高溫500度的石頭直接放入湯中，5分鐘就可以有得食，非常原始但非常鮮美，二位女仕食到舔舔脷。

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火鍋都可以好有內涵

後晚（12月12日）播出的《唔滾唔知有料到》，二人享用到台灣必食的姜母鴨火鍋。

原來不止演戲有不同層次，歎薑母鴨火鍋，都分成3種層次。一坐下便要飲「頭啖湯」，可以嚐到湯頭帶着滿滿酒香。接住再煲5分鐘後，此時酒精散發，代之而來的是濃厚的薑味濃湯，有暖身養胃功效。最後一種吃法是放入椰菜煮，用意是吸收薑及鴨肉精華的湯汁，椰菜的清甜可以減膩，又是另一番體驗。

兩位女仕試係後讚口不絕，Juliana接受訪問時表示︰「未試過咁濃薑味湯底，諗到用薑（湯）做火鍋好特別。」

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Jessica盛讚食火鍋都可以好有內涵，她猛讚︰「成件事好有儀式感，好似一上枱要飲第一碗，5分鐘後要飲第二碗，成個過程同Juliana計時先得，火鍋都有佢本身文化，唔係好似香港咁一次過放晒所有食材落去。」

今集她們還會試食甘蔗薑母鴨，湯頭帶有甘蔗清甜，回甘而不乾涸喉又是另一番滋味。Jessica同Juliana專誠到廚房偷師，看似簡單的炒鴨肉，原來臂力少一點都應付不到，只見Jessica動用雙手，才勉強可以翻起整兜鴨，但已累到滿頭大汗。

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兩大J2女神

另外，Jessica與Juliana兩位J2女神不簡單，首先廖慧儀（Jessica）於2020年參選港姐，十強止步，可是出道不久即捲入桃色風波，前男友Sam疑為情困墮樓身亡。本獲TVB給予機會上位的她，即被雪藏並消失於社交網達兩個月，其後重新出發成為瑜伽導師。

去年獲TVB「解凍」轉攻J2台，為節目《港女野人》擔任主持，大騷健康性感。

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至於伍韻婷（Juliana）於美國土生土長，大學時分別主修金融及中文，並以相等於香港一級榮譽的成績畢業，曾在美國最大家電商從事金融分析師工作。

其後隻身回港參加《2021年度香港小姐競選》，雖然20強止步，入行即獲曾為J2台創意總監的C君賞識，主持首個節目《陀地外國人》，由此成為J2主持。