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森美曾明白保持快樂之重要　提醒家長：健康情緒助子女溝通 

娛樂 19:38 2023/12/10

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森美參觀未來館及出席「共享笑融分享會」，分享自身經驗及對共融的看法

領展旗下可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」推出全新共融主題，聚焦社會議題例如健康情緒、樂齡人生，亦介紹香港的多元文化；森美獲邀參觀未來館及出席「共享笑融分享會」，席間以經歷勉勵家長要多聆聽子女、以至自己的情緒與感受。

一向風趣幽默的森美曾被抑鬱症折騰多年，明白保持快樂的重要性：「做家長要先學識正視、接受和處理好自己的情緒，才能關心身邊人。最重要是能以身作則，教導子女了解及管理個人情緒，一起應對來自生活及學業的壓力。」

森美於會上笑指已踏入 樂齡人生，更稱被自己年輕半年的朋友向自己取經以了解踏入樂齡的感受。

細心聆聽子女煩惱

森美平時也會以自己的人生經驗輔導子女，但他亦提醒一眾父母：「當子女進入青春期階段，便不能再以小時候的方式去溝通。」

他續指：「很多時父母會傾向以自身經歷量度孩子的煩惱，這只會令他們有挫敗感。子女們長大後也會有很多想法和煩惱，作為家長應細心聆聽子女的煩惱，設身處地嘗試理解對方，並給予適切的安慰及開解。」

森美分享自身經驗及對共融的看法，吸引大批公眾人士參與。

助父母建立樂齡人生

說到香港老年化問題，出名孝順的森美直言長者們很多時候不想成為年輕一代的負擔，即使遇上問題也不會主動說出口，因此大家應該花更多時間與老人家溝通，必要時要軟硬並施，了解他們的想法及需要。

他續稱：「長者們最需要的可能不是提供物資，而是最簡單的相伴，子女應盡量爭取時間溝通，生活繁忙也可以用手機與父母保持聯絡。」

森美亦從小教導子女尊重多元文化，更讓兒子到外國接受教育，接觸各國文化和知識，培養世界觀。森美在分享會上表示：「小朋友就如同一張白紙，要讓他們學懂尊重多元文化，就要從日常生活做起，鼓勵他們接觸不同新事物、擴闊眼界。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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