【區議會選舉】李家超高度關注系統故障　要求選管會成立專組調查

▲ 晚上票站電腦故障，選民收到通知暫時離開。 陳靜儀攝

選舉管理委員會宣布，由於電子選民登記冊系統故障，2023區議會一般選舉所有投票站已於8時12分開始，轉用正式選民登記冊印刷本發出選票。基於上述原因，投票時間將相應地順延1個半小時至凌晨12點。

特首李家超凌晨見記者時表示，高度關注系統故障，與預期有落差，要求選管會成立專責調查小組，三個月交報告。

電子選民登記冊系統故障未涉網絡攻擊

選管會主席陸啟康晚上9時50分左右見記者時表示，電子選民登記系統7時45分出現故障，現時未有證據顯示是網絡攻擊。選管會8時12分啟動後備方案，改用紙本選民登記冊發出選票。

晚上7時半後，陸續有票站的電子選民登記系統出現故障，選民暫未能入內投票，有原擬到場投票選民知道未能投票後離開，亦有選民在票站外排隊等候。

在東涌一個票站，至晚上9時許重開，30多位選民入內投票，有票站職員透露，票站延長開放多50分鐘。

李慧琼：須檢討電腦系統故障後 未能短時間內重開的原因

全國人大常委李慧琼表示，票站因系統故障一度暫停運作，打亂了選民的投票安排，對不同候選人的選情都會有影響，又指電子派票和點票已經是大趨勢，須檢討故障後未能短時間內重開的原因。

葉劉淑儀：延長至12時的做法完全沒用

▲ 葉劉淑儀認為延長至12時的做法完全沒用。(受訪者供圖)

新民黨主席葉劉淑儀認為，延長至12時的做法完全沒用，「因為街上已經沒人，又下幾滴雨，我們都不敢嗌咪，因為擔心騷擾市民，實在是沒幫助且令我們的義工好辛苦。」又稱立法會可就事件向政府質詢，「政府花那麼多錢宣傳，而臨門一腳，竟然會當機。金錢就浪費了。」

江玉歡促交待延長投票時間的法律依據

江玉歡在社交媒體指，「真是什麼事也可發生！」她指，希望政府能盡快作出處理和通知最新安排，有關方面必須交待延長投票時間的法律依據。選委界立法會議員吳傑莊要求選管會徹查相關投票失靈情況，認為不排除涉系統故障問題⁠、人為疏忽和網絡安全，要求特區政府必須立即徹查及檢視系統問題。

經民聯立法會議員梁美芬在社交媒體重提，選舉事務處於2017年遺失兩部載有選民個人資料的手提電腦。她稱，對於當年選民資料不翼而飛，至今仍記憶猶新，過去已在立法會多次提出質詢需要重視網絡安全。現在又出現了多區投票站電腦故障導致無法投票，強調相關問題必須嚴查。

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記者：戴朗希