【中大校慶】中大今舉行60周年校慶晚宴　匯聚逾2千師生校友回顧大學成就

▲ 中大今晚舉行60周年校慶晚宴，匯聚逾2,000名中大學生、教職員、校友等。（林宇翔攝）

香港中文大學今日（10日）舉行60周年校慶晚宴，匯聚逾2,000名中大學生、教職員、校友、內地以至國際的合作伙伴及友好，共同回顧和慶祝大學學術發展及文化傳承等成就。

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中大今年創校60周年，今晚舉行校慶晚宴。財政司司長陳茂波致辭祝賀母校鑽禧之喜，指對作為中大一員，並參與其60年的非凡歷程而感到自豪，形容中大人有一種共同特質，就是像關心香港和國家一樣，關心大學發展，且總是像願意為社區作出貢獻一樣，願意為母校作出貢獻。他相信這些特質不旦定義了中大人，京將繼續激勵中大培養專業人士、創新者和領袖。

中大校董會主席查逸超則指，有幸與來自香港、內地以至世界各地的朋友，在晚宴中共賀中大鑽禧，形容是再次肯定了本地以至世界各地對中大的支持和信任。他稱，今晚不旦重溫了中大60載精彩歲月的點滴，更讓中大社群與各界好友同心展望未來，推動大學邁向新紀元，積極履行社會責任、弘揚中國文化、貢獻國家以至全球社會，盼望社會各界能一如以往，繼續鼎力支持中大，共譜輝煌新篇。

中大校長段崇智教授說，創校先賢肩在60年前，肩負著創辦一所研究型綜合大學的鴻圖大志，以「結合傳統與現代，融會中國與西方」為使命，蹈厲奮發。在過去幾十年間，中大一直是本地以至國際人才的匯聚之地，菁英共同學習、教學與研究，而他們的默默耕耘與成就，為中大贏得國際讚譽和尊重。

他續說，中大人擁有一種獨特基因，即具強烈人文精神和社會使命感，讓他們在各行各業各地發熱發亮，贏得廣泛認可及尊重，又形容今晚聚會是充滿感恩的時刻，讓大家一同細味一代又一代中大人，以努力、堅持和團結一心譜寫出來的中大故事。

中大60周年校慶督導委員會主席殷巧兒亦表示，60年來，有賴中大全體成員的共同努力，及社會各界的堅定支持，中大在教育、研究、創新和社會服務等領域發揮著無限影響力，造福香港、內地和世界，又提到作為中大校友，獲委以校慶督導委員會主席的重任，令她感到無限光榮。

中大今年2月在校園舉行了60周年校慶啟動禮，為一系列鑽禧校慶活動揭開序幕，當日活動包括無人機、燈光投影及文化表演。校慶活動將持續至2023/24學年結束，共涵蓋超過120多個項目，包括音樂會、國際研討會、講座和文化展覽等。

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責任編輯：梁薾心