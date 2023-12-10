【區議會選舉】系統故障改人手派票　英華女校等8票站輪候時間多於90分鐘

▲ 8個票站的輪候時間多於90分鐘。（林宇翔攝）

電子選民登記冊系統今日（10日）晚上7時42分起出現故障，8時12分起轉用正式選民登記冊印刷本發出選票，即改用人手派票。根據「輪候時間」系統，至晚上10時許，位於英華女校、港島東體育館等的8個票站，輪候時間一度多於90分鐘。

根據政府推出的「投票站及預計輪候時間」顯示，今早各票站輪候時間均少於30分鐘，但至晚上10時許，位於英華女校、港島東體育館、栢基國際幼稚園（九龍）、鳳德社區中心、東頭社區中心、中華基督教會基慧小學（馬灣）、利安社區會堂，以及荔景社區會堂的8個票站，輪候時間一度多於90分鐘。

位於西灣河體育館、新家園協會賽馬會港島東服務中心、香港仔聖伯多祿天主教小學、保良局陳守仁小學、長沙灣體育館、寶血會嘉靈學校、聖三一堂小學、聖愛德華天主教小學、寧波第二中學、仁濟醫院羅陳楚思中學、保良局顧卞裘莉長者日間護理中心、博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學、香港路德會增城兆霖學校、圓玄學院陳國超興德小學，以及太和體育館的票站，輪候時間亦一度達60至90分鐘。

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責任編輯：梁薾心