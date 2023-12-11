【區議會選舉】港澳辦及中聯辦賀區議會選舉成功舉行　冀落實愛國者治港爲民服務

▲ （梁偉榮攝）

國務院港澳辦和中聯辦發聲明，祝賀香港成功舉行第七屆區議會選舉。

國務院港澳辦表示，這是香港特區重塑區議會制度後的首次區議會選舉，是香港特區深入貫徹國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮上重要講話精神，全面落實「愛國者治港」、着力提高治理水平的又一重要實踐，必将爲香港特區完善地區治理、提升爲民服務，進一步落實由治及興社會基礎注入強大動能。

此外，港澳辦亦指區議會選舉充分彰顯新氣象、彙聚正能量，新區議會制度的先進性優越性在此次區議會選舉中得到充分體現，是一次公平公正、熱烈有序、推動民主優化提升、振奮精神、凝聚共識的選舉。是次選舉有119萬多選民參與投票，最後選出的264個議員都是堅定愛國愛港、熱誠爲民服務、具備高素質、符合特區地區治理需要的優秀人才。

港澳辦又期望，新一屆區議會議員要勇擔使命、盡職盡責，以實際行動成為愛國愛港的表率。

中聯辦則表示，這是一場公平、公正、公開，社會廣泛參與、選賢任能的優質選舉。399位參選人背景結構多元，既有「90後」的青年才俊，也有資深專業精英，既有紮根社區服務數十年的地區人士，也有把香港當成新家園的新移民和少數族裔，他們來自社會各界別各階層，都共同抱著愛國愛港、服務市民的極大熱情和專業素養。

發言人指出，此次區議會選舉徹底把反中亂港分子排除在特區管治體系之外，有力貫徹了「愛國者治港」原則，開啟了香港特區地區治理新篇章。作為香港特區完善選舉制度後四場重要選舉的「收官之作」，此次選舉再次展現了良性競爭、理性務實、富有建設性的選舉文化，有效推動香港走出「泛政治化」和黑色選舉文化漩渦，又一次證明完善後的香港選舉制度是一套管用的好制度。

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記者：黃穎津