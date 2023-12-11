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泥鯭太太丨黃心穎晒「老公視角」高調放閃　泥鯭任監製爆歌曲兩年前錄製

娛樂 10:11 2023/12/11

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

黃心穎晒「老公視角」放閃。

黃心穎跟RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏在10月27日舉行婚禮，心穎正式升呢成為人妻，比舊愛馬國明搶先成家立室。

泥鯭太太丨黃心穎升呢人妻後首出歌　藉MV向老公示愛放閃？

升呢成為人妻的黃心穎喜事連連，上周二（12月5日）宣布推出其本年度第3首個人單曲《I Sleep》，繼續追音樂夢。

她的新歌MV日前已在YouTube上架，MV以動畫形式製作，片中的一隻狗與黃心穎、泥鯭的定情犬十分相似。當中更有一名女士躺於地上並獲男子上前關心的畫面，似是黃心穎藉此向老公示愛、感謝對方一直支持她。

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婚後高調放閃

新歌由黃心穎親自作曲及填詞，而老公泥鯭則為老婆擔任監製，可謂是兩人「愛的結晶」！泥鯭罕有在IG限時動態分享錄音室的相片，而黃心穎亦有轉發，兩夫妻高調放閃。

相中泥鯭未有出鏡，晒出「老公視角」拍低黃心穎錄歌的時刻，素顏上陣的黃心穎做出鬼馬表情及動作，隔著屏幕也感受甜度爆燈！

泥鯭還大爆歌曲原來早於2021年6月已錄製，相隔兩年「愛的結晶」終於面世，難怪二人如此興奮，頻頻高調放閃。

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泥鯭鼓勵做音樂

黃心穎對上一首單曲《沙包》由自己與泥鯭一起當監製，談到二人於音樂上的合作，黃心穎曾在電台節目中透露：「他第一件事說『不要吵架，先抽離角色。』我很有主見，不過他亦謂『如果你叫我做監製，便要聽我的建議。』他是鼓勵性的。」

她續說：「我經常問他我是否很Stupid，我以前做的時候沒想過要發表我的音樂。他認為不Stupid，想做便做。」她坦言泥鯭幫了她很多。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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