優先登機丨呻帶3歲兒無優先登機服務　網民籲學排隊港媽反轟：你哋肯定未生過仔

▲ 港媽呻帶3歲兒搭飛機無優先登機服務。

不少航空公司都會安排嬰幼兒及家長優先登機服務，近日有港媽在社交平台呻，為何一年前登機時有此項服務，今年就沒有，引來不少網民留言熱論，認為港媽應教孩子排隊，不應「老奉」覺得別人要遷就孩子。

有港媽在facebook群組「香港人旅遊及酒店交流谷」發帖問，她去年帶小朋友乘搭國泰航空有優先登機，但今年再去就沒有，「有冇人知點解？」

帖文引來大批網民留言，有人表示，幼兒優先登機服務是針對2歲以下或手抱嬰兒，港媽的小朋友已經長大，「識行識走學下排隊啦」、「唔通你個細路好似小丸子咁永遠都唔大咩？」

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港媽：3歲未有耐性排隊

港媽不甘被人批評，其後在留言開火，「你哋淨係識得做網絡戰士果啲，我敢肯定你哋全部人都係未生過小朋友」。她補充，兒子今年3歲，她認為這個歲數還未有耐性排隊等待，有機會扭計大喊、發脾氣等而影響其他人。

她又指，帶小朋友去旅行不是想像中容易，她覺得兒子只是由2歲變成3歲，優先登機絕對幫助到鬧情緒的小朋友。她一直有教小朋友要有耐性，只是孩子不能在短時間內做到。港媽認為，只有為人父母才知道湊小朋友有多辛苦，而帶年紀小的孩子去旅行比日常辛苦一百倍，

但咁辛苦都想帶佢去，係為咗希望留低同創造美好嘅回憶，希望各位多啲體諒有小朋友嘅旅客。

有網民批評港媽把服務當成「老奉」，「所以嗰啲公司千祈唔好畀優惠 人類呢種動物， 如果唔係，就個個都話上次都有呢種優惠㗎喎」、「得罪講句，唔通你出街搭車、買嘢食、去廁所，都話有小朋友俾你行先？」

另有網民表示，航空公司會視乎當日登機的人流，例如他試過暑假日本航線，很多家庭旅客，「個個都優先可能優先條龍仲長過普通人」，而另一次去西安，可能同機較少小朋友，職員主動過來邀請他和7歲的孩子優先登機。

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責任編輯：王明芳