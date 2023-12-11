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交通意外｜的士司機竹篙灣自炒亡　揭30歲死者正職工程師　兼職揸的士早上開車至凌晨｜附6大過勞症狀

都市病 10:46 2023/12/11

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竹篙灣的士失控自炒翻側，30歲男司機傷重不治。（讀者提供）

大嶼山一輛市區的士今日凌晨（11日）沿竹篙灣公路往九龍方向行駛期間，在神奇道迴旋處入口失事翻側，30歲的司機多處受傷昏迷，被送院搶救最終不治。據悉，涉事司機自昨早9時取車，已一直開車至今日凌晨。有心臟科專科醫生曾指出，工作過於勞累有機會增加猝死風險。

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正職為工程師

肇事的士今日凌晨約3時在竹篙灣公路的神奇道迴旋處失控，撞上路牌及路邊石壆後再翻側，30歲的司機被困車內。救護員接報到場救出司機，他全身多處受傷，陷入昏迷，被送往北大嶼山醫院搶救，最終於凌晨4時19分證實死亡。

據悉，死者本身是一名工程師，周末兼職的士司機，近期沒有生病，但他昨早9時取車後一直工作至翌日凌晨。警方呼籲目擊意外人士可致電36611346向警方提供資料。

6大過勞症狀

當工作繁重令身體超出負荷，隨時會引致過勞而死，工作過勞更有可能誘發心臟病。本港心臟科專科醫生李麗芬指出，有研究發現過於勞累會間接誘發心臟肌肉病變，增加猝死風險，年輕人更是高危一族。休息不足、長時間集中精力工作應酬，都有機會誘發「過勞死」，有研究顯示夜班工作的人士，比一般人心臟病發的風險高出20%至30%。而且，她稱過勞亦會引起其他慢性疾病，包括久坐的關節勞損、工作壓力過大，刺激胃酸增多，引起各種腸胃病及精神病等。

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問時提到，過勞不是單指工作，有時候人際關係都是其中一個原因。雖然沒有指標指出多少工作時數就等於過勞，陳醫生指如長時間工作後出現以下症狀，就要小心：

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