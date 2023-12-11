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怪獸家長丨剛出院被母逼2日內完成3周功課　11歲男童痛哭報警：我崩潰了

育兒資訊 12:30 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

剛出院被母逼2日內完成3周功課，11歲男童痛哭報警。

隨着知識改變命運的大趨勢，不少家長都努力培養子女讀書，對他們的學業成績十分緊張。不過，不少孩子因為父母逼做功課或溫習，引致情緒出現問題。近日內地有一名11歲的男童報警，哭訴生病一周剛出院，就被媽媽逼2日內做完3周功課，大喊︰

叔叔，我崩潰了。

綜合內地傳媒報道，浙江一位11歲男童打電話到警署，向警察哭着報稱︰「叔叔，我崩潰了」，聽到男童聲音顫抖，兩名警員便前往男孩家中查看，才得知原來11歲大的男童之前生病了兩周，更住院一周，但才剛出院，男童被媽媽就要求2天內完成3周功課，令他頓感壓力爆煲，報警求肋。

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校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

警員致電男孩母親勸說

警員見男童趴在床上不停哭泣，安撫他後便致電男孩母親，勸說孩子既然生病了，就應該讓他有足夠休息，不能一出院就要孩子在短時間內補回所有功課，又指剛出院要做這麼多功課，誰也吃不消。警員更聯繫了男童的學校老師，向他陳述了狀況，老師也同意讓男童量力而為，就算寫不完也不用補回，聽到老師的話，男童終於安心，停止了哭泣。

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事件曝光後，不少網友留言寸爆男孩母親不顧兒子健康︰「健康第一，剩下的都是其次」，又指這樣只會帶來反效果︰「這種家長早晚會把孩子逼瘋。」有些網民更大讚男孩聰明，用妙計擺平母親的無理要求︰「這孩子聰明，知道求助」。

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