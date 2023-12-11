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時尚速報｜CASETiFY聯乘《火影忍者》　鳴門4主角+反派「曉」成焦點

休閒消費 11:31 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

《火影忍者》的「粉絲」們要注意，與CASETiFY與的聯乘系列將於12月13日上架，圖中的是Ultra Bounce型號極強防摔手機殼。（售價待定/圖片品牌提供）

作為日本最強的軟實力，動漫市場已經遍布全球，今天最熱門的當然是《咒術迴戰》，但不要忘記自1999年由漫畫家岸本齊史繪畫的《火影忍者》，這一本全球發行量超過2億本的漫畫，最近首次聯同CASETiFY推出手機殼產品。

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未講CASTEiFY的產品，當然首先要說《火影忍者》有多厲害，它由1999年開始連載，直到2014年正式完結，漫畫在30多個國家及地區被翻譯並出版發行，截至2014年8月，《火影》漫畫在全球的累計發行量已突破2億本，連帶動畫在80個國家以上播出，授權商品在在90個國家以上發售。

有此佳績，難怪事隔多年產品依然長賣長有，今次得到集英社授權推出的品牌來到大家熟悉的CASETiFY。

點擊圖片放大
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CASETiFY繼上次與《新世紀福音戰士》在市場上取得成功後，這一次輪到《火影忍者》自然不容有失，手機趣除了主角鳴門、佐助、小英和卡卡西外，亦有來自反派「曉」的宇智波鼬、四代木火影、「曉」和「寫輪眼」的標記等，對火影的擁躉來說可是非買不可的聖誕禮物，留意的是限量版「曉」紅雲AirPod保護殼將於明年1月才推出，大家可不要撲過空呢﹗

產品查詢：3480 3281

記者：何偉雄

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