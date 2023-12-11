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BB改名︱新手媽媽為姓「戈」兒改全名+乳名 網民激讚：忍不住鼓掌

新手爸媽 11:56 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

合肥市一名新手媽媽在小紅書分享為兒子取名和乳名的經歷。

不少姓氏十分冷門，要為孩子取名的確要下功夫。內地一名新手媽媽在本年「雙十一」（11月11日）誕下兒子，隨父親姓「戈」。媽媽在小紅書分享為兒子取全名和乳名的經歷，網民紛紛留言：「這是我點開所有為寶取名的標題裡，最好聽的！讓我心情愉悅，忍不住起立鼓掌。」

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該名新手媽媽在小紅書上載兒子照片和出生醫學證明，兒子出生在安徽省合肥市。父親姓「戈」，兒子全名「戈笙」，考慮到兒子「出生的第一個嗓門就特別響亮」，令她想起「歌聲」一詞。而戈笙（Gē shēng）與「歌聲」（Gē shēng）一詞同音，呼應孩子的特點，更笑言兒子「對這個名字應該很滿意吧」，認為「笙字聽起來也很紳士，予笙尚遺音 青梔當年華，希望以後是個安靜的美男子。」至於乳名，該名媽媽指「自己選的日子11月11日出生」，因此以「十一」作為乳名。

這帖字引來不少網民表示大名小名都好好聽，很喜歡」、「喜歡這個名字」、「好好聽」、「我看成了戈壁」。留言區更吸引不少網民舉一反三列舉不同創意名字。

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改名引經據典追求獨特
內地一名母親在小紅書分享，當準備為今年5月出世的女兒命名時，由於大兒子的名字，讓她想起「一塵不染」這個成語，據內地傳媒報道，該名母親表示，考慮到大兒子名叫「亦辰」（yì chén）與「一塵」（yī chén）同音，認為有「一塵」，就應該有「不染」，所以把今年5月出世女兒叫作「黃不染」，笑言「這下應該沒人重名了吧……一塵不染，哈哈哈哈哈棒」。

這帖字引來許多正苦惱為新生兒女改名的網民留言，有網民笑言「不染這個名字絕了」，亦有網民建議「黃小米」、「黃金山」、「黃青山」。

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責任編輯：王明芳

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