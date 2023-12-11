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社內相親劇透丨第12集劇情預告　Timo與Hollie享受二人時光爺爺卻突然出現

娛樂 12:22 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第11集劇情講到Alfred逃避Crystal，令Crystal找上公司，爺爺對Timo和Alfred的荒唐行為感到憤怒… 

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

《社內相親》

社內相親丨第12集（13/12）

Hollie兩位上司的辦公室戀情引起了麻煩事，令Hollie再一次得罪Timo爺爺，與Timo的關係難上加難。

Alfred欲帶映書見家長，但Crystal因「失戀」跟映書一同出現，讓映書發現原來Crystal說的「男友」是Alfred，映書一氣之下擱下狠話拂袖而去。 

為找藉口與Hollie約會，Timo與Hollie的同事一起聚餐，獨處時Hollie坦言自己也想得到爺爺的認可，讓Timo十分感動。聚餐後兩人正想好好度過二人時光，沒想到Timo的爺爺卻突然出現。 

映書找Hollie週末作伴，意外地跟蹤Alfred及Timo到孤兒院，一位對Alfred十分重要的人挽救了他與映書的感情…而Hollie與Timo的戀情差點被Hollie父母撞破。 

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新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

撰文 : TOPick柴犬出動

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社內相親 電視劇 ViuTV

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