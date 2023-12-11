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食用安全｜慈雲山街坊飲茶　食鯪魚球驚見「內餡」　怒報食環：好彩係大人食咗咋

食用安全 15:30 2023/12/11

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

慈雲山街坊飲茶，食鯪魚球驚見「內餡」，怒報食環：好彩係大人食咗咋！

外出用膳小心遇著食安問題！一名慈雲山女街坊昨日（10日）到酒樓飲茶，竟在一份鯪魚球中吃到有「餡料」，而「餡料」竟為發泡膠。對此，她直言「真係誇張」並怒報食環，又大嘆幸好小朋友沒吃：「好彩係大人食咗！」

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健康診症室·外遊篇｜港女遊南美洲吃一種食物致「孖潤腸」　醫生教執6大旅行必備藥物

該名女街坊在Facebook「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發文，指自己在慈雲山中心7樓一間酒樓飲茶，卻發現鯪魚球內有發泡膠，難以置信直呼：「係咩玩法？」

從帖文配圖可見，蒸籠内一碟3顆鯪魚球，其中一顆被咬去一口，魚肉内露出一團白色顆粒、狀似「魚春」的異物；若細看，即可辨認出是發泡膠。

蒸籠内一碟3顆鯪魚球，其中一顆魚肉内露出一團白色顆粒、甚似「魚春」的異物，細看即可辨認出是發泡膠。（圖源：Facebook）

網民：好在你發現到

街坊的帖文引起網民熱議，不少人認為事件過分，一旦被小朋友或長者誤食，後果嚴重。而街坊亦回應指自己已上報食環署：「今次真係誇張所以先影相......已經報咗食環......好彩係大人食咗咋！」

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