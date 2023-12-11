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【天氣報告】下周日氣溫一夜急降10度　新界地區低見9度

社會 11:26 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

預料一道冷鋒會在周末抵達華南沿岸，該區顯著轉涼。（陳靜儀攝）

天文台表示，廣東沿岸風勢微弱。同時，一道雲帶正覆蓋該區。今日（11日）短暫時間有陽光。今晚局部地區能見度較低。吹輕微至和緩偏東風。

天文台指，廣東地區今明兩日風勢微弱，日間溫暖。受東北季候風影響，本周中期華南雲量較多。預料一道冷鋒會在周末抵達華南沿岸，該區顯著轉涼。隨後的強烈東北季候風將於下周初為廣東沿岸地區帶來相當清涼及乾燥的天氣。

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最低氣溫的概率預報。實線表示各日的這連結會以新視窗打開。氣候平均值，虛線表示氣候分佈的第85（上）和第15（下）百分位數。（天文台）

同時，受雲層覆蓋，冷空氣抵達華南時不易受日照而變暖。若冷空氣的推進伴隨降雨，雨點的蒸發會使氣溫進一步下降。綜合現時各電腦模式預測，下周末期間氣溫顯著下降，與下周中期較為溫暖的天氣有很大對比。但這次冷空氣南下過程本港氣溫的下降幅度仍需視乎冷空氣的強度及降雨多少，而現時各電腦模式對一星期後的最低氣溫預測仍有分歧。

電腦模式預測12月16日（左圖）及12月18日（右圖）上午8時的氣溫分佈（以顏色顯示）， 顯示冷空氣在12月18日星期一已影響華南沿岸，該區氣溫顯著下降。（天文台）

天文台展望，明日（12日）短暫時間有陽光，日間溫暖。本周中期風勢較大。星期六稍後氣溫顯著下降，下周初早晚相當清涼，市區氣溫下降至14度左右。根據天動分區天氣預報，本周六（16日）上午本港氣溫維持在約21至22度，惟下周日（17日）氣溫急降，新界地區在早上料會跌至9度。

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記者：黃穎津

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