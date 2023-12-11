學童輕生︱看《年少日記》談育兒心得　曾俊華籲多聆聽鼓勵：避免孩子鑽入牛角尖

▲ 前財爺曾俊華看畢《年少日記》後，呼籲學校及家長都要多聆聽及鼓勵。

香港接連有學童自殺個案，電影《年少日記》觸及學童自殺問題掀起熱話，育有一對子女的前財政司司長曾俊華亦有去觀看，他昨日(10日)就在個人專頁發表文章，坦言看罷電影後令他相當感觸，並分享自己作為兒子、父親及爺爺3代人的親子溝通方式，最後他提醒「呢齣電影對家長、學校甚至政府，都係一個好好嘅提醒，係時候要大家好好做啲嘢。」

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前財政司司長曾俊華在個人專頁發表文章，表示自己最近看了幾套電影，當中由香港新晉導演卓亦謙執導的《年少日記》令他感受好深，電影講述學童自殺問題，曾俊華坦言看到「原生家庭對子女造成嘅創傷同遺憾，可能係無法療癒同平復。」

他慨嘆，這是一齣相當沉鬱和令人傷感的電影，電影完結後，同場觀眾沒有立即抽身離場，反然寂靜看著銀幕上的片尾字幕，聽著動聽的主題曲，直到完結。「我相信大家同我一樣，要時間平定一下自己情緒。我相當喜歡電影英文名 Time still turns the pages，時間會繼續向前走，所以我們不要糾纏過去，即使以前經歷過一些創傷同遺憾的事，都應該向前看。」

▲ 《年少日記》最近掀起全城熱話。

看罷電影，曾俊華憶起自己的童年往事及與父母相處的畫面，他慶幸生長在有愛的家庭，小時候就讀喇沙小學的他，沒有考過第一讀書成績中等，但爸爸不嚴厲。直到中學有負面情緒的時候，父母都會開解他，

同我哋落街，買支可樂或者沙士比我哋飲，喺六十年代，一支可樂要成三毫子，已經係好勁㗎喇。喺物質生活比較簡樸嘅六十年代，一支汽水或者一支雪條，已經可以令我哋好開心㗎啦。

到他成家立室後，他的育兒方針是按仔女自己的軌跡成長不給壓力，一對子女相差4年，他跟太太都不會拿他們作出比較，「到佢哋有需要嘅時候，我哋就從旁俾啲意見，等佢哋可以自己作出選擇。」

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現在已經是爺爺的曾俊華，觀察到這一代的小朋友好勝心比較強，想做到最好，喜歡給人讚，所以不論讀書好，玩課外活動好，去參加一課餘比賽都好，都給自己好大壓力。

作為爺爺，我都會同佢哋講，只要佢哋盡咗力，我哋就已經好滿意，即使攞唔到最好成績，都可以累積經驗吖嘛。

曾俊華最後表示，到咗21世紀，不論學校、家長在處理小朋友關係時需要人性化一點，不要與他人比較，應該多作鼓勵及支持，不要令小朋友絕望，

對佢哋多作鼓勵同支持，多啲聆聽，避免佢哋鑽入牛角尖，覺得人生冇晒希望，最終可能會以悲劇告終。呢齣電影對家長、學校甚至政府，都係一個好好嘅提醒，係時候要大家好好做啲嘢。

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責任編輯：陳麗薇