呼吸道疾病丨女兒患支原體肺炎變「白肺」　母親竟拒住院：會耽誤功課

▲ 女兒患支原體肺炎變「白肺」，母親竟指「會耽誤功課」拒住院。

【支原體肺炎/呼吸道疾病/兒童健康】內地呼吸道感染疫情嚴重，各地醫院的兒科門診人滿為患。有兒科醫生分享個案，指一名中一女生確診支原體肺炎，肺部已經變白，但其母親卻擔心耽誤學業，不願讓女兒住院治療。醫生提醒，兒童帶病上學不僅影響學習效率，亦容易出現二次感染，病情往往會更嚴重。

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根據內地傳媒報道，寧波大學附設第一醫院兒科主任李志飛表示，近期的求診個案以流感和支原體感染為主。日前他接診了一名中一女生小雲（化名），她在一周前開始低燒，體溫維持在攝氏38度左右，她的媽媽購買了抗生素「阿奇黴素」，但小雲服用了3天仍未退燒，咳嗽症狀甚至惡化，學校的老師亦建議小雲到醫院檢查。

結果，小雲確診為支原體肺炎，肺部感染嚴重，電腦掃描（CT scan）顯示肺葉變白，李醫生建議她住院治療。不過，小雲媽媽卻顯得十分猶豫，表示「醫生，我們再回去吃兩天阿奇霉素看看吧，可能再吃兩天就好了，不行到時候再看吧」。

李醫生強調，小雲咳嗽嚴重，不能再耽擱下去，需住院評估是否對阿奇黴素產生耐藥性，再決定下一步治療方向。但小雲媽媽依然很猶豫，稱「住院會耽誤很多功課」。

最終，小雲的爸爸在電話那頭決定，聽從醫生的建議讓女兒住院治療。而媽媽仍在一旁糾結，「住院肯定會誤女兒的學習」。

李醫生表示，在門診中遇過很多這樣的家長，特別是高小和初中學生的家長，因為擔心孩子的功課落後，哪怕他們已經發高燒，仍主張服用退燒藥後便繼續到學校上課。

李醫生指出，當孩子患病時，休息是最好的治療方法之一。他又提醒，帶病上學有機會傳染其他同學，加上當自身免疫力較差時，很容易出現二次感染、混合感染，病情往往更嚴重，更難退燒，需要更長時間康復。

什麼是肺炎支原體感染？

根據本港衞生防護中心資料，肺炎支原體感染是由一種名為肺炎支原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每3 至7年便可能出現一次社區性爆發。

病徵

肺炎支原體可引致急性呼吸道感染。大部分受到感染的患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，只有5至10%的患者會患上非典型肺炎。雖然肺炎支原體通常只會引起輕微疾病，但一些患者仍可出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症，尤其是長者或免疫力弱的人士。

傳播途徑

肺炎支原體主要透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫在人與人之間傳播。此細菌亦可透過直接接觸患者的鼻喉分泌物傳播，或接觸剛染有患者分泌物的物件而間接傳播。

潛伏期

潛伏期介乎2至3星期。

治理方法

大部分輕微感染的患者可自行痊癒。而肺炎或嚴重感染的患者，可用抗生素治療。

預防方法

呼吸系統科專科醫生梁子超早前接受TOPick訪問，呼籲市民要做好預防措施，以免大爆發造成醫療系統負擔，包括戴口罩防止飛沬空氣傳播、手部做好清潔，不要用手觸摸口鼻、時刻使用酒精搓手液，尤其是學童有病就不要上學，染病後要早用抗生素、早檢查及早就醫。

至於打流感針、新冠肺炎加強劑及肺炎鏈球菌疫苗能否預防肺炎支原體？梁醫生就指「冇乜功效」，重要都是要做好個人衛生。

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責任編輯：王明芳