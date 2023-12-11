2023聖誕節｜5000株聖誕花創造浪漫打卡紅海　新世紀廣場食買玩巿集

▲ 超過5千朵聖誕花及閃亮LED燈飾打造出大紅花海。(官方圖片)

聖誕佳節MOKO新世紀廣場今個冬日譜寫聖誕「饌」歌，第一樂曲由甜蜜滿瀉的《莓日都是聖誕》市集敲響鐘聲，40個本地人氣美食及文創品牌輪流上場，攜手打造全城最強草莓美食地圖及最濃厚節日氛圍手作國度！

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MOKO新世紀廣場聖誕更無間斷馬拉松式呈獻音樂舞蹈匯演和聖誕角色見面會3重奏，把聖誕氛圍推至最高點。而兩大巨型打卡佈置， “Merry X’mas! Knit Our Town” 巨大編織精靈森林及「浪漫星光花海」則打造歡樂浪漫秘境，讓你由室內影到戶外、由日影到夜，一同共度溫暖冬日！

聖誕美食、冬日手作匯聚《莓日都是聖誕》

MOKO將於即日起帶來甜入心窩的《莓日都是聖誕》市集，40個本地人氣美食及文創品牌分階段登場，打造全城最強草莓美食地圖；而要營造最濃聖誕氛圍的手作國度，就鎖定與世界最頂尖調香公司合作創造香港聖誕限定系列香水、令全身滑溜溜的草莓乳酪皂及以不同材質如樹脂、鉤織、陶藝等創作聖誕草莓飾品及擺設的一系列手作品牌，新鮮聖誕禮物送禮自用皆可。

INFO

日期: 即日起至2023年12月15日

時間: 11:30am - 9:30pm

地點: MTR樓層中庭（每日）及L2長廊（12月9至10日）

▲ 《莓日都是聖誕》市集，匯聚40個人氣美食及文創品牌。(官方圖片)

3重歌舞見面會沉浸式聖誕氛圍

廣場於12月的週末及聖誕假期，馬拉松式舉辦各項聖誕活動，準備3重歌舞演出和見面會，首先以聖誕樂韻溫暖人心；把節日氣氛推到最高點！然後由「LET’S PARTY聖誕匯演」接力，一系列形形式式的聖誕精彩熱歌舞表演令人目不暇給，最後「HoHoHo快閃見面會」由4位經典聖誕角色當主角，將一連3日於聖誕假期空降商場，將歡樂氣氛散播全場，大派聖誕祝福！

INFO

「Music Night」活動詳情

日期:2023年12月9、10、16及17日（星期六及日）

時間:星期六7pm - 10pm / 星期日 6pm - 8pm

地點:MTR樓層中庭

「LET’S PARTY聖誕匯演」活動詳情

日期: 2023年12月23、30及31日（星期六及日）

時間: (12月23日） 2pm - 4:30pm(12月30日） 1:45pm - 4pm(12月31日） 1:30pm - 5pm

地點: MTR樓層中庭

「HoHoHo快閃見面會」活動詳情

日期: 2023年12月24至26日（星期日至二）

時間: (12月24日） 8pm -10pm(12月25日） 7pm - 9pm(12月26日） 6pm - 8pm

地點: MTR樓層中庭及L4樓層

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聖誕森林小鎮、浪漫唯美花海點亮旺角鬧市

聖誕佳節當然要打打卡！廣場帶來兩大各具特色的聖誕佈置，聯乘香港街頭編織藝術團體「La Belle Époque」打造 “Merry X’mas! Knit Our Town” 巨型打卡佈置，創辦人Billie及Mary首次編織最大、最色彩繽紛的藝術作品；而「MOKO GARDEN ＠L3」戶外休憩空間就有超過5千朵聖誕花及閃亮LED燈飾打造出大紅花海。兩大聖誕佈置滿足由室內影到戶外、由日影到夜，絕對要加入今年冬天打卡點。

INFO

“Merry X’mas! Knit Our Town” 聖誕佈置開放詳情

日期: 即日起至2024年1月1日

時間: 10am - 10pm

地點: MTR樓層中庭

「MOKO GARDEN @L3」浪漫星光花海開放詳情

日期: 即日起至2024年1月1日

時間: 10am - 10pm

地點: L3樓層

記者：傅承嘉