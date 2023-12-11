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林明禎被問疑被尹光「鹹豬手」抽水　大馬女神無助向Jeffrey求救

娛樂 11:59 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

（左起）林柏宏、鄧卓殷、林明禎、林宣妤、魏浚笙齊出席活動。

大馬女神林明禎、魏浚笙（Jeffrey）、林柏宏、鄧卓殷、林宣妤等昨日（12月10日）到沙田馬場出席《浪琴香港國際賽事》。

當日與胞姐林詩枝及兩個弟弟齊到場的林明禎，以上花花裙現身，十分搶鏡。她更表示因為香港酒店很貴，所以一家人都齊擠在屋企住。另外，明禎表示聖誕節要在香港拍戲 ，所以不能返大馬與家人過節。

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林明禎與胞姐林詩枝。

避談疑被尹光「鹹豬手」

不過一向有問必答的明禎，當被問上次與尹光齊出席活動，疑被光B「鹹豬手」觸碰到明禎的敏感部位時，她卻突然「聽不懂」廣東話，露出聽不懂的表情，同時以手臂撞身邊的Jeffrey示意想對方幫手解圍，可是Jeffrey就一時間不懂反應，之後盡力嘗試用《飯戲攻心2》拉開話題。

之後，在場記者再以普通話問一次問題，但林明禎又再望向Jeffrey，於是Jeffrey地尷尬回答：「嗰個……可能……嘩，竟然係我？」解圍又失敗，於是明禎只好靠自己，聽懂問題後「哦～」了一聲，然後稱：「你們等下會賭嗎？」扯開話題，沒有回答尹光疑抽水事件。

林明禎避談尹光疑「鹹豬手」事件。

撰文 : TOPick柴犬出動

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