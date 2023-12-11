夫妻關係丨18歲兒子愈大愈不似自己 父驗DNA求證驚揭悲痛真相

家庭關係真是可以有幾荒謬就有幾荒謬﹐近日有網紅請律師分享案例，揭台灣一個家庭的亂倫事件，有1名人夫因為覺得18歲的兒子與自己不似樣，於是去驗DNA求證，豈料竟揭發妻子與父親有染，而3名兒子中有2個是妻子與父親生的，最令人難忍的是母親竟然一直知情，得知真相後人夫頓時崩潰，最終走上絕路，家翁偷腥媳婦的亂倫事件，終令一個幸福家庭肢離破碎。

據台灣媒體報道，網紅「泰辣Tyla」近日找來許淑琴律師談家庭案例，許律師分享１宗家庭倫理悲劇，她指１名男子娶妻後一直與父母同住，並生下３名孩子，多年來一家人生活幸福平淡，不過，隨着兒子年齡漸長，他覺得18歲的兒子長得不似自己，於是決定驗DNA求證。

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驚揭兒子原來是「弟弟」

最終卻揭開驚天的秘密，他與18歲兒子的匹配度只有85％，代表兩人有家族的相似度，但非親生父子，人夫為此再檢驗，揭發兒子的生父竟是父親，即是「兒子」原來是「弟弟」。人夫為了搞清楚其餘2名兒子是否親生，再驗DNA，結果只有1名兒子是他親生，其餘2人都是父親的。而最令他受不了的是母親一直知情卻不制止。

崩潰暴瘦家暴妻子洩憤

許律師指人夫知道真相後憂鬱暴瘦，每天百般羞辱妻子藉此宣洩情緒，妻子受不了長期家暴提出離婚，不過人夫卻不同意，認為自己才是受害者，為何妻子要離開自己，令他傷心不已。

律師指其實家翁偷食媳婦一事早露端倪，皆因亂倫事件未揭發前，有晚人夫本想扶住飲酒夜歸的妻子回房間，但他卻見到父親伸手摸妻子臀部，令他頓時傻眼，不過因為自已從小就不會違抗父親，惟有啞忍。而令人婉惜的是人夫一直未能自我開解，導致精神崩潰，最終輕生走上絕路。

▲ 網紅「泰辣Tyla」邀許淑琴律師（右）分享家庭亂倫案。(網上截圖)

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