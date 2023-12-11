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移民抉擇丨父母承諾出錢買樓鼓勵移英　30歲單身港男猶豫：本身喺香港躺平

家事百科 13:33 2023/12/11

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30歲單身港男獲父母資助英國買樓，他猶豫是否移民英國。

【移民英國/移民/買樓上車】移民英國是近年大趨勢，有30歲單身港男在網上討論區發文指，自己在港過著躺平的生活，但父母一直鼓勵他移民，更承諾出錢幫他在英國「上車」，兩老閒時可以前往探望，令他心大心細，猶豫應否移民。

有港男在「連登討論區」發文指，他今年30歲，至今仍單身，任職物業管理工作，月薪約2萬多元。父母卻一直想他移民，雖然家境不算富裕，但兩老仍承諾會幫他在英國買樓，估計是在英國北部，例如紐卡素、利物浦、里茲或蘇格蘭、威爾士等地。

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移民還是留港

港男直言，自己是躺平族，儲蓄約有20萬左右。他本身都喜歡英國，如果在英有物業，應該會去做倉務維生就算。他向網民問意見，應該移民，還是留港。

有錢就躺平，月月清，唔鍾意太大壓力。

網民支持移民

帖文引來網民熱論，不少網民都支持樓主移民，如果父母幫忙上車，樓主毋須負擔租金，生活不會有太大壓力，「反正無嘢輸，點解唔去新地方試下，你話你高薪厚職會搵少好多錢就話啫」、「一個人係英國有樓、有車牌，返工唔會有咩壓力，差在頂唔頂得順悶」、「你咁後生，嚟到都要識朋友，最好去啲大大哋嘅城市」。

不過，有人亦勸樓主要想清楚，因移民需要很大適應，建議落地後租住半年才決定買樓事宜，「隔山買樓好多嘢你都唔知」、「如果真係想買屋，最好當地有朋友幫你望下係咩地方」。

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責任編輯：王明芳

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