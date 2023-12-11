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【企圖煽惑】擬攜自製棺材到選舉事務處示威　古思堯還押至明年1.10再訊

社會 11:52 2023/12/11

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被告古思堯。（資料圖片）

社運人士古思堯早前被指擬於區議會選舉前，攜帶自製棺材至選舉事務處示威，惟出發前被警方拘捕，被控1項企圖作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，今（11日）解往西九龍裁判法院提堂。裁判官應控方申請，將案件押後至2024年1月10日再訊，以待警方作進一步調查，包括向選舉事務處職員查詢及查看閉路電視。被告申請保釋被拒，其間須還押，被告另保留8天保釋覆核權利，將於12月19日處理。

被告古思堯（77歲），報稱無業，被控於2023年11月29日至12月8日，在香港企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，即引起憎恨中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項、引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛、煽惑他人使用暴力，及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

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被告今未有律師代表，控方於庭上指，被告曾於警誡下稱，於12月8日前曾接觸選舉事務處職員，並有一些對話，控方申請將案件押後，以待警方作進一步調查，包括向選舉事務處職員查詢及查看閉路電視。

被問及是否明白控罪時，被告稱曾預計攜帶棺材到選舉事務處示威，但未做到已被捕，故擬不認罪。被告有保釋申請，控方反對被告保釋，裁判官將被告還押至2024年1月10日再訊，被告保留8天保釋覆核權利，將於12月19日處理。

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記者：梁錦麟

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