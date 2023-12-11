新聞女王丨訪問何依婷高海寧用詞不當惹批評　容羨媛擁高學歷卻連番失言

▲ 資深主持容羨媛又再訪問出事！

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》，播出至今好評如潮，話題十足。劇集有收視有口碑，首周平均收視錄得26.9點，成為2021年至今黃金時段收視冠軍。

為了慶祝收視報捷，無綫行政主席許濤、總經理曾志偉、高層樂易玲於上周四晚（12月7日）宴請一眾台前幕後出席在尖沙咀舉行的慶功宴，場面熱鬧。

新聞女王丨佘詩曼為劇集收視高感興奮 認「Man姐」效應多商演活動

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新聞女王丨高海寧幫忙打圓場

除了一眾傳媒，TVB內部的《娛樂新聞台》及《東張+》均派主持到場採訪，當中代表《東張+》的主持容羨媛，在訪問高海寧、何依婷及王敏奕期間，再次因失言引起網民不滿。

訪問開端，容羨媛先向3位女演員高海寧、何依婷及王敏奕祝賀：「恭喜各位終於有代表作啦！」高海寧先受訪，她尷尬自認入行15年：「今次確確實實feel到真係有代表作，幾感動嘅一件事。」

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之後容羨媛談到何依婷飾演的「曉薇」又跪地、妹妹又慘死，何依婷劇透將有更慘的情節，容羨媛就問道：「係咪即係妹仔命呀？」

何依婷聞言呆了一秒，尷尬指「曉薇」野心較大，角色性格設定是這樣，然後在旁的高海寧打圓場：「我覺得係代表住唔同人格，我哋三個人都係唔同人物性格，所以體驗出嚟嘅嘢唔同、反應唔同，大家都係好畀心機去演。」

▲ 何依婷表現尷尬，在旁的高海寧幫忙打圓場。（影片截圖）

隨即訪問片段引起內地網民熱議，批評主持容羨媛專業度，認為第一句已經不禮貌：「TVB是沒有主持人了嗎？」、「依婷表情都尷尬了」、「高海寧演過很多電視了，沒有一個真正的代表作嗎？《三十而已》在大陸反響很好。」、「開玩笑也有高情商的開玩笑。」

【東張西望】黃耀英李旻芳結婚4年無所出 容羨媛爆10個字引起尷尬

新聞女王丨使黃耀英無奈

作為資深主持人的容羨媛，並非首次訪問中失言，過往已曾被網民批評不專業。

今年5月，容羨媛在TVB資訊節目《東張西望》談到有關全球人口問題，指香港為全球生育率最低的地方，擔任廠景女主持的容羨媛問在旁的男主持黃耀英，為何與太太李旻芳結婚多年仍無所出：「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢？」接著更問：「其實係唔係你有問題呀？」

此話一出即令黃耀英表現尷尬，並解釋道：「嗱，其實係香港做小朋友真係一啲都唔容易㗎！又要測驗呀，考試......」容羨媛未有停止，並繼續「發攻」指他未有正面回應，更著他應去接受身體檢查：「你冇正面回應係唔係有問題喎！身體健康緊要呀嘛！」

黃耀英擺出無奈表情，容羨媛終於將話題結束帶去另一片後的題材，黃耀英聞後即鬆一口氣狂笑。

▲ （電視截圖）

新聞女王丨令蔣家旻尷尬

去年底播出合慶劇《美麗戰場》，憑「反骨琪」鍾家琪一角奪得最佳女配角的蔣家旻，在劇中有一場被強姦的戲份。

容羨媛在《東張西望》訪問該場戲的兩位主角時，開場白竟興奮吹捧：「全城熱睇蔣家旻2分鐘強姦戲！」蔣家旻對於被這樣介紹顯得尷尬，並無奈表示：「其實被人強姦都唔係好好受。」

▲ （影片截圖）

新聞女王丨高學歷資深主持

現年39歲的容羨媛（Fion）先後擔任《東張西望》廠景兼外景主持逾10年，絕對主持老前輩，而且擁有高學歷，不但在香港理工大學的建築經濟及管理學（榮譽）理學士畢業，亦是香港浸會大學傳理系碩士畢業生。

容羨媛加入TVB前，曾任職香港電台第二台及青年網上電台，及後2008年過檔至TVB，2012年加入《東張西望》節目組，至今一直主力主持工作。

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