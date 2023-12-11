移民家庭︱移民後面對3大困難　30歲港男欲與妻提離婚因2件事卻步

▲ 30歲港男移民後面對3大困難，欲與妻提離婚因2件事卻步。

近年不少家庭選擇移民，有30歲港男近日就在網上社交平台發文，指自己與太太婚後移民，卻因欠缺私人空間、經濟壓力大，以及價值觀不合3大因素，而導致他萌生離婚念頭，但與此同時，他卻受兩件事困擾而導致他進退維谷。

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據Instagram專頁「couple.murmur」及網上討論區《連登》，一名男網民以《我都估唔到我咁想離婚》為題闡述自己的經歷，指自己今年30歲，與太太是大學同學，拍拖6年，結婚一年。

二人結婚前想同居，因此就以男方名義先購入物業，惟當單位裝修完畢後，太太眼見身邊親朋戚友移民後生活過得好好，因此又向男事主表示想移民。擾攘一輪後，在經歷辭職，並賣車以兌換資金，而物業則未有出售。

男事主指，自己最近很想離婚，回港生活，原因如下：

1. 失去私人空間

男事主指移民後，「因為sponsorship問題，只能同老婆係同一間公司做。」而自己對此感到欠缺自己：「同佢朝見口晚見面，好似坐監咁，冇自由。有時同女同事講句話，佢都會極唔開心，令我好窒息。」

2. 經濟壓力大

男事主表示，老婆做回本職，薪水與在香港打工時相差無幾，然而自己的人工卻少了一半，頓感財政壓力：

要租樓，負責日常生活開支，仲要供香港層樓，已經儲唔到錢。萬一有咩冬瓜豆腐，都應付唔到。

事主指，公司的上司雖然是香港人，但就「成日利字行頭，刻薄員工。口口聲聲話出年會同員工提供宿舍，轉頭又話未必會提供畀我哋。」因此他認為在長遠而言，經濟壓力是無法緩解。

3. 價值觀不合

事主憶述，之前與太太有共識，移民是為了下一代，很應該要做好儲蓄，而他自己也想存款應急，但移民後他卻一直很難達成儲蓄目標。

事主形容，太太是一個及時行樂的人。移民後，她的工餘活動就是各式各樣的玩樂：「又行市集，又浸溫泉，又滑雪，又睇演唱會，仲要去唔同嘅cafe打卡。」男事主認為，太太只是想用盡時間去玩樂，而他只想用盡時間打多份工，慨嘆「基本積蓄都冇，點有下一代。」

因2件事進退兩難

男事主表示自己「好想離婚」，但同時亦「好驚」。他形容妻性格很外向，跟許多親戚朋友有很好聯繫，「佢覺得識人好過識字，無論係我嘅事定係佢嘅事，十次有八次都搵佢親戚朋友幫手。」而事主直言：

我唔想離婚後畀佢唱衰。

此外還有物業問題，事主指自己現時是把物業放租給朋友，害怕有人會舉報自己：「我已經預想到如果我哋離婚，我會有幾慘。就算改咗話兩年之後可以賣，但係現時樓價咁低點出手。」

事主最後感觸表示，娶太太的時候，他是沒有想到有朝一日會這麼想離婚。他又表示自己對住太太任勞任怨，盡力做到溫柔體貼，令太太滿意，但一切只是假象，他成為不了真正想成為的自己：

ig要按佢要求一齊出story互tag打卡，次次同佢屋企人video call都要扮到好錫佢，扮演一個人在異鄉努力照顧妻子嘅好丈夫。

依家嘅生活，係旁人眼裏係移居海外過得好幸福嘅couple，只有我自己知，我成為不了我想成為的自己。

事主的分享引起網民熱烈議論，點擊睇更多留言：

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責任編輯：王明芳