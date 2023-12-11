夫妻關係丨鄭希怡老公十項全能冧爆長輩　一個約定助夫妻關係保鮮10年

▲ 鄭希怡（Yumiko）近日與化妝師老公梁立翰（Andy）拍攝內地真人騷節目《家務優等生》，展現出夫妻二人的相處模式，Andy更獲大讚是十項全能的好老公。

【夫妻關係/鄭希怡/Yumiko】現年42歲的鄭希怡（Yumiko）近年主力在內地發展，近日帶同化妝師老公梁立翰（前名梁學儲、Andy）拍攝內地真人騷節目《家務優等生》，展現出夫妻二人的相處模式，Andy更是一名十項全能的好老公，除了煮飯及包辦所有家務之外，也不時出手為老婆化妝，情緒亦相當穩定，連女家所有長輩也大讚他好男人。二人在節目中表示，他們堅守著一個約定，幫助他們維繫夫妻感情。

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Yumiko老公包辦家務脾氣好

Yumiko和Andy今年結婚10周年，育有一女8歲的梁子柔（梁浸浸）。兩夫妻最近在真人騷《家務優等生》展現夫妻相處之道，節目一開首兩人搬入新居，Andy負責搬搬抬抬兼打掃全屋，讓Yumiko可以輕鬆處理自己的行李，還有時間小睡片刻。

過程中Andy不小心在廚房摔跌東西，但他非常冷靜沒有叫囂，Yumiko聞聲過來後，也沒有責怪老公，兩人還可以開玩笑。節目其他嘉賓大讚兩人的情緒管理相當好。

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Yumiko讚老公從不催促出門

Andy在節目中全程負責煮飯、洗衫、打掃等，Yumiko則撓埋雙手輕鬆生活，當她化妝時遇上疑難，正在煮早餐的Andy也能馬上幫忙，更耐心等候老婆，Yumiko笑稱，老公有一個優點連梁媽媽也大讚，「他從來不會催我出門。」Andy笑著回應說：「因為催也沒用，你沒有時間管理部門。」

而Yumiko一話要搞家庭聚餐，老公又馬上去準備。他與外父外母相處亦好有耐性，即使同枱食飯聽不懂他們的話題，Andy都會報以微笑。姨媽姑姐問Andy是否由他一手包辦家務，Andy都好識做，指Yumiko平時有幫手，俾足面老婆。

▲ Yumiko指老公說話不多，但會用行動證明愛妻，自己感到好幸福。（影片截圖）

一個約定保持夫妻的邊界感

女家長輩讚揚Yumiko沒有嫁錯人，連梁爸爸也大讚Andy夠沉穩踏實，雖然Andy說話不多，但他用行動證明了如何愛老婆。Yumiko在節目中化妝時，分享了兩人有一個約定，就是不會一起工作。

我覺得一起工作很容易吵架，因為那個（化妝）肯定是你比我更懂，我肯定沒有你懂，但是我又會有我自己的想法，覺得我想要怎麼樣，這樣就很容易吵架。

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Andy也回覆：「對，所以我們這個約定不錯。」他們認為在婚姻關係中，應各自保持自己的生活方式，婚姻才有保鮮感。兩夫妻今年結婚10周年，Yumiko在微博發貼文分享更多夫妻之道說：

梁先生是屬於話不多的類型，但是他會做很多，給我很多的安全感。我在節目裡說戀愛和工作要分清，婚姻要有邊界感，要不然容易吵架，但是婚姻裡哪有不吵架的呢？我們結婚十年，生活裡免不了有摩擦、有意見不合的時候，但吵架並不影響我們的感情。

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Yumiko結婚10年放閃：我好幸福

他們亦有一個很明確的目標，就是要堅定地和對方一起走下去，Yumiko續說：「這不是靠嘴上說說就能做到的，一定是在生活的點滴小事裡,兩個人都堅定地在守護這段婚姻。十年前我發了一條微博：『我很幸福』，今天我也要發一條微博：『我很幸福』。」

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責任編輯：林綺玲