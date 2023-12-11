新聞女王丨阿傑已死全屬Man姐幻想？　譚俊彥回應只與佘詩曼同框之謎

▲ 不少網民指TVB劇《新聞女王》的阿傑（譚俊彥飾）於賊王案後已離世。

TVB劇《新聞女王》現正熱播，劇集於內地則已播畢，不過有不少觀眾對譚俊彥飾演的阿傑有疑問，認為他是Man姐（佘詩曼飾）於賊王案時已受傷離世，並指賊王案後的阿傑只是Man姐幻想出來的角色。

《新聞女王》成為網民每天茶餘飯後的熱話，劇中的一對CP阿傑和Man姐分別為SNK News的攝影師和主播，有網民認為阿傑於賊王案槍戰中受傷，更因此殉職，網民指阿傑其後與Man姐的同框全為Man姐的幻想。

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新聞女王丨車房只有二人

網民指，Man姐與阿傑的對手戲一般都只有他們二人，而大多戲份都出現於車房內，不過沒看見二人同場時有其他角色出現。

有眼利網民發現，其中一場車房戲中，電視機正播放2013年的電影《戀愛季節》，亦是譚俊彥中槍那年，因而二人的時間停留在那一年。

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新聞女王丨阿傑如失蹤

另一場停車場戲，阿傑表示有意送Man姐回家，不過最終是Man姐自行走到司機位置，而非由阿傑駕車接送她，令網民認為那場戲亦只是Man姐的個人幻想。

阿傑幾乎不與其他角色有互動，於賊王案後就如失蹤一樣，一直以來都只有Man姐能找到他。

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新聞女王丨譚俊彥感謝觀眾

「阿傑」譚俊彥感激網民看得投入，亦大讚大家的創意，他否認阿傑於賊王案後已離世，「很多謝觀眾對這角色的興趣並為他進行熱烈討論，阿傑不是幻想出來的，至少我的理解中他是一個活生生的人。」

他解釋：「由於Man姐在其他人面前都較為冷漠，只有在阿傑面前才變回一名少女且會展露甜笑，因此劇內便設定只有我和她二人，讓她能表現真我，流露最真實的情緒。」

至於停車戲的一幕戲，譚俊彥指：「我們曾討論過，一致認為以Man姐的性格是應該由她負責駕車。」

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