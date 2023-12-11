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年少日記丨票房破1600萬「一家四口」齊謝票　黃梓樂化身主持與韋羅莎鄭中基分享感受

娛樂 12:31 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

《年少日記》「一家四口」黃梓樂、何珀廉、韋羅莎、鄭中基。（左起）

由新晉導演卓亦謙自編自導電影《年少日記》踏入上映第四周，截至昨天（12月10日），《年少日記》票房衝破1600百萬元，眾台前幕後都非常振奮。

為了感謝觀眾支持，由優先場到上映至今，導演及演員都密密進行謝票，珍惜與觀眾的交流亦分享不少拍攝感受，日前戲內「一家四口」鄭中基、韋羅莎、黃梓樂和何珀廉首次團聚於謝票場分享拍攝感受。黃梓樂更即場化身小小主持人即場問鄭中基和Rosa媽媽問題，場面搞笑又溫馨。

年少日記｜卓亦謙首部作品源於好友輕生　盧鎮業演老師揭童年創傷坦言有難度

梓樂做足防禦措施
 
當中梓樂問到中基做這「衰爸爸」感受如何，他坦言與Rosa本身都是父母，大家都質疑現實中真的有父母會像戲中這樣對待自己的孩子？坦言每次打罵戲後都會跟梓樂道歉。

對於打仔場面，中基表示成年人的動作戲都不容易，何況是對著小朋友：「成年人拍動作戲都有機會錯手，更何況是小朋友？他（梓樂）亦不可以還手，就是要給我追住打。」

因此中基續指：「所以我一直不太想拍那場戲，但梓樂就天天問我：『你係咪今日打我呀？你今日打我未呀？』原來他一早就攝好墊在屁股預備。」這句惹得全場觀眾大笑，中基隨後亦表示梓樂這場戲的表現真的很好。

黃梓樂向問鄭中基提出問題。

對於中基一拍完打罵戲就道歉，梓樂表示他知道不是真的打罵，更經常叫鄭中基不要就力去打佢，因為拍不到效果。
 
多場優先場都遇到觀眾映後被電影故事感動或分享感受時落淚，團隊這次更準備糖送給觀眾，實在非常貼心，散場後觀眾亦爭取一眾演員簽名合照，場面既感動又開心，不少觀眾更表示已看電影多過一次，讓謝票團隊感到很受激勵。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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