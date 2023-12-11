英國皇室︱威廉一家聖誕卡曝光 夏洛特公主暴風成長變優雅美少女

▲ 英國王室威廉聖誕卡照片中的夏洛特公主成為優雅美少女，獲網民大讚。

英國王室於昨日（10日）公布了英國王儲伉儷威廉和凱特一家的聖誕卡照片。這張使用黑白色調的照片，不失半點賀卡的意味，更是將展現了皇室的優雅。照片中8歲的夏洛特公主更是受到網民大讚靚女，看起來像年輕時的伊麗莎白女王。同日，父王查理斯三世及王后卡米拉亦發布了聖誕卡照片，不如網民對此的反應卻截然不同，討論度較低。

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英國王室每年都會按慣例發布獲選為聖誕卡的照片。今年威廉一家以一張黑白照作為聖誕賀卡，照片中的一家穿著白色襯衫，10歲大仔喬治站在媽媽旁邊，身高已到她的肩膀位置，而夏洛特公主雖是穿著牛仔褲，坐在前排中間， 但依然展露出皇室氣勢。5歲的路易小王子則是站在爸爸前。

▲ 威廉一家今年的聖誕卡照片。（照片來自＠princeandprincessofwales）

今年威廉一家的照片依然走輕鬆率性的風格，對比起父王查理斯與王后卡米拉莊重典雅的照片，戴上皇冠，一身加冕禮袍，雖霸氣十足，但卻得不到網民的歡心，反而是威廉一家，收獲不少讚賞。

▲ 查理斯三世及王后卡米拉今年的聖誕卡照片，十分莊重典雅。（照片來自@theroyalfamily）

夏洛特公主由小靚到大

照片公布後,，紛紛引來網民留言，大讚威廉一家是漂亮的家庭，更有不少網民驚訝威廉一家的子女已成長不少，大多更讚嘆夏洛特公主的美貌，表示「夏洛特非常漂亮」 、「夏洛特看起來很優雅」 、「夏洛特將會是一位美女」。

夏洛特公主一向都受到不少網民的喜愛，小時候更會俏皮地躲避鏡頭，可愛模樣得到一眾網民歡心。在英國皇室和威廉一家公布的照片中，夏洛特公主從小已是一副靚樣，皇室氣質滿滿，且與爸爸威廉甚是相似！今次這張聖誕卡的照片更是表現出她長大後亭亭玉立的樣子，真是由小靚到大！

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責任編輯：王明芳

