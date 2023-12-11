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林盛斌棟篤笑挑機薛家燕鬥跳「花花舞」　阿Bob感激家燕姐當年提攜之恩

娛樂 13:18 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

阿Bob棟篤笑演出邀家燕姐任嘉賓。

阿Bob林盛斌日前在澳門舉行《The Bobfather 棟篤笑 2023 澳門站》圓滿結束，Bob更特意找來薛家燕家燕姐任表演嘉賓，全場齊唱《皆大歡喜》外，二人又跳了BLACKPINK的花花舞，家燕說：「Bob真係好勤力，身兼多職，日頭會sales、廣播、電影，夜晚又不停做⋯如果唔係點會有咁多個仔女！」
 
Bob與家燕姐緣起20年前，他第一次有機會在電台負責一個節目環節《一個好人》，他說：「節目去訪問一啲弱勢社群，睇下有冇機會幫到佢哋，家燕姐同台長講我做得好好，俾咗好多信心我、仲俾咗好多機會、好多鼓勵、好多力量我，係我圈中的大恩人。」

【The Bobfather】林盛斌澳門開棟篤　阿Bob：逆境更加要笑

《The Bobfather 棟篤笑 2023 澳門站》

讚阿Bob阿勤力
 
家燕姐聽後隨即拍拍Bob，直言當年自己只是「得把口」，真正幫老人家搬上搬落是Bob，說：「我好欣賞Bob! 佢做事不但好勤力，仲好實事求是、唔怕辛苦同蝕底，幫到人就去做。」

家燕姐愈講愈興奮，更爆Bob喜歡半夜三更打電話給她，日頭又做，夜晚又做，續說：「佢身兼多職，日頭會sales、廣播、電影，夜晚又不停做⋯如果唔係點會有咁多個仔女？都唔知邊到有咁多精力！」引得全場大笑。

Bob與家燕姐諂跳《FLOWER》。

與家燕姐跳《FLOWER》
 
難得與家燕姐同台，Bob自然唔輕易放走，而家燕姐早前跳BLACKPINK成員JISOO的《FLOWER》熱爆網絡，網上又找來AI「家燕姐x BLACKPINK」，於是直接挑機要求同台演出，令台下拍爛手掌。

另外，Bob在每場巡演中，隨以自生經歷、自嘲鼓勵台下要勇於面對逆境，又加插與台下互動，昨晚現場競投Bob加持過的「Bob牌」，並由他親手為善眾帶上、頌經時，台下全場笑聲震天。

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新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

撰文 : TOPick柴犬出動

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