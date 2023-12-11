輪候公屋丨排公屋7年半首派天水圍「前居屋」　廚櫃地板間隔齊全網民讚筍盤

▲ 大埔家庭排公屋7年半，首派天水圍俊宏軒，網民大讚筍盤。

【公屋/公共房屋/公屋申請/輪候公屋/上樓】香港樓價高企，置業簡直難過登天，因此不少人都認為「得公屋者得天下」。近日有大埔街坊於Facebook群組發文，指輪候公屋7年半，近日終於「畢業」，首派由居屋轉成公屋的天水圍俊宏軒，單位光猛寬敞，已間好2個房，有齊廚櫃、地板，不少網民都大讚是「筍盤」。

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該名大埔街坊於Facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，指一家人已輪候公屋7年半，近日終於收到首派通知信，獲派天水圍俊宏軒一個單位，

大埔人首派俊宏軒，7年半完美畢業了，雖然小朋友要轉校。

俊宏軒原本為私人參建居屋，受02年11月居屋無限期停售及停建政策影響，房委會須斥資向發展商回購，並轉為出租公屋，是本港用料最貴、最豪華公屋。

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從照片可見，單位客廳寬敞，有良好採光，樓主又表示，除了廚房、廁所外，已經間好2個房間，廚櫃、地板齊全，基本上可立即入住。

帖文一出引起熱議，不少網民都恭喜樓主順利「畢業」，又羡慕樓主獲派「筍盤」，紛紛留言「好過買居屋」、「裝修慳好多」、「真係即刻有得住」。

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責任編輯：王明芳