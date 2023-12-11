【體壇盛事】以外卡參加中銀香港網球公開賽　王康傑目標爭取外圍賽出線

▲ 贊助商中銀香港今日於中環街市聚行「連繁網球狂熱」活動啟動禮。（梁偉榮攝）

闊別香港21年的ATP男子職業網球巡迴賽，將今年12月31日至明年1月7日在維多利亞公園網球主場舉行，有份主場出戰的香港球手、杭州亞運代表王康傑對於能參加高水平賽事感到興奮，目標是爭取外圍賽出線。

贊助商中銀香港今日於（11日）假中環街市聚行「連繁網球狂熱」活動啟動禮，由中銀信用卡（國際）副總經理何偉文、中銀香港網球公開賽 2024 督導委員會委員鄭明哲、球手王康傑及演員余香凝為活動揭幕。何偉文表示，ATP 男子職業網球巡迴賽重臨香港，球手陣容星光熠熠，樂見香港網球運動員参加比賽，跟全球優秀球手較量切磋。

鄭明哲亦稱，網總很高興與中銀香港合作將球賽再次帶到香港，為球迷、社區，以至海外遊客提然一個高水平國際體壇盛事。今次比賽有香港首席球手黃澤林及王康傑主場出戰，他期望2人獲香港球迷支持會有好成績。

對於今次獲「外卡」參加男單外圍賽，王康健形容能與世果各地精英一齊較量是夢想，目前正加緊備戰，為賽車作最佳準備。他透露今次比賽目標希望突破外圍賽，最期待能與世界排名第5位的盧比利夫 （Andrey Rublev）交手。

由中銀香港冠名贊助、網總主辦的「中銀香港網球公開賽2024」ATP 男子職業網球巡迴賽，將於2023年12月31日至2024年1月7日假維多利亞公園網球主場舉行，賽事雲集來世界級男子職業網球手，包括世界排名第5位的盧比利夫、第15位的卡真洛夫（Karen Khachanov）、第16 位的迪亞科爾（Frances Tiafoe）以及 2014 年美國網球公關賽單打冠軍施歷（Marin Cilic），而香港新一代人氣網球運動員黃澤林及王康傑亦將參賽與一眾好手同場較量。中銀香港由即日起至 12月15日，在中環街市樂行為期5天的「中銀香港「連繫網球狂熱』」活動，於1樓設置網球互動遊戲體驗區，讓大眾感受網球運動的魅力。

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記者：蘇文軒