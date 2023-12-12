理大研究結果丨8間小學推行靜觀課程 可支援學生心理健康及認知發展

在2022至23學年，香港理工大學聯同香港八間小學及非政府機構，在小學推行八節校本靜觀活動，以及在多間小學為特殊教育需要學生推行10個八節靜觀小組研究顯示完成八節課堂活動後，學生在過度活躍症狀、朋輩關係、認知調節、焦慮感及靜觀水平有顯著的改善參加特殊教育需要小組的學生在情緒症狀、過度活躍、自我調節及焦慮上有一定進步為學童提供靜觀或其他心理教育課程，能夠及早介入及發揮預防作用。

學生靜觀課程

「靜觀」譯自英詞 Mindfulness，其他譯法包括「正念」、「專注覺察」等。「靜觀減壓課程」創始人喬‧卡巴金 (Jon Kabat－Zinn) 教授解釋「靜觀」為「有意識地、不加批評地、留心當下此刻而升起的覺察，藉以瞭解自己，培育智慧與慈愛」。

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雖然「靜觀」的哲理與技巧源自東方靈修傳統，但它的本質關乎生活的智慧，是有系統的自我認識及自我管理的方法。經過多年學術界的研究和發展，「靜觀」已成為一門重要的的科學課題及心理療法，在很多成年人的研究中，顯示能有效提升專注力、壓力管理及抗逆力。四十年以來，「靜觀」被廣泛應用在公共衛生及醫療服務、社區服務、企業員工訓練，甚至運動員培訓等；而在近二十年，靜觀更陸續推廣至兒童心理介入，以及發展為學校課程的一部份。

▲ 香港理工大學聯同香港八間小學及非政府機構，在校內推行八節校本靜觀活動。

推行課程計劃

校本靜觀／正念課程結合兒童發展需要，並以兒童靜觀／正念課程為基礎，再由課程設計者及持份者進行調整。當中，課程內容包括社會情緒學習 (Social Emotional Learning; SEL) 及認知發展／執行功能。

計劃在七間小學的小一級別推行了全級八節的校本靜觀活動，亦在另外一間小學的小三級別推行了八節小組課程，受益學生超過500人。此外，在多間小學推行了10個八節特殊需要學生小組。同期，計劃也在推行計劃的學校舉辦家長講座及工作坊。

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