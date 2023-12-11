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蟑螂滿屋｜恐怖單位一開門　逾百蟑螂湧出公共走廊　戶主稱一原因致亂竄

都市病 16:21 2023/12/11

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恐怖曱甴屋禍延鄰居！台灣一大廈有住戶發現近日走廊突然湧現數以百計的蟑螂，追查下發現來自一名中年獨居男子的單位，當他開門後蟑螂由屋內湧出，其身上也有多隻蟑螂亂爬，狀甚駭人，鄰居驚呼「數量太多了」，慌忙叫他關門。

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台灣一名網民本周四（7日）在「爆料公社」上傳一段長約30秒短片，只見一大廈走廊到處都是蟑螂，事主不禁苦訴「這到底要怎麼住人啦，現實中的蟑螂人，屋內是有屍體嗎？為甚麼這麼多蟑螂？崩潰......」

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有知情網民就指，事發地點是桃園蘆竹區一幢住宅大廈，有居民反映住所有蟑螂出沒，便在上周六（2日）晚上聯同保安員尋找「蟑螂來源」，結果發現源頭是3樓一名住戶，他憶述：

「發現A住戶竄出蟑螂！因此保全請這位A住戶打開門，發現蟑螂全部衝出來！」

從影片中可見，走廊地上有數以百計的蟑螂屍體和活蟑螂，涉事住戶頸、背更有蟑螂在爬動，他卻不以為然，僅搔一搔頸部便入屋，其屋內地上也有大量蟑螂，令鄰居不禁驚呼：「數量太多了」、「你門先關起來」、「窗戶你打開」。影片中亦可見幾乎整層走廊地板都布滿蟑螂，蟑螂體形亦相當大隻，情景非常恐怖。

一個原因蟑螂竄出

蘆竹區清潔隊受訪表示，據里長轉述該住戶也有「苦衷」，自稱在上周六發現房間蟑螂變多，便往水管、排水孔噴殺蟲劑，結果導致大量蟑螂竄出，里長接獲其他住戶通報後前往處理，但該住戶拒絕讓他人入屋，因此無法得知是否房內過度雜亂造成，不過屋主已與租客協調搬家並收回房子，現場亦已進行清理。

里長又透露，該名租客年約50、60歲，1年多前由姐姐協助租屋並獨自居住，精神狀況正常，過去並無接獲該社區有大量蟑螂等狀況，估計是租客生活習慣累積，加上突然噴灑消毒劑所致。

專家比較3大殺曱甴產品優劣

很多人遇到蟑螂入屋，都會使用「曱甴屋」對付。本港滅蟲專家任永強曾表示，「曱甴屋」能否發揮最大效用需視乎擺放位置，因此首先必須要分辨清楚蟑螂的種類，才能針對其特性放在合適位置，隨時亂放即使數量多也難見成效。例如要對付德國蟑螂，其習性是愛潮濕、陰暗、溫暖的環境，因此可放在雪櫃底、櫥櫃底等有機會匿藏的地方，而非客廳、走廊等開揚位置；棕帶蟑螂則喜歡溫暖、乾燥的地方，不愛靠近水源，因此不宜將蟑螂屋放在潮濕的地方如浴室。

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5招防曱甴入屋

始終預防勝於治療，任永強建議日常可以做好預防措施防範曱甴入侵：

1. 屋外拆包裹

收到包裹最好在屋外「開箱」，並立即將紙皮箱等包裝物料掉棄。假如要在屋內開箱，最好在客廳中央，方便有蟲爬出時立即發現。任永強指，曾經有客人因雞蛋紙盒外有蟲卵而惹來蟲患，因此買餸時要留意紙盒表面有否啡色、綠豆般大的蟲卵黏附。

2. 封好渠口、窗戶

蟑螂會透過窗戶、渠口入屋，甚至會匿藏在瓷磚縫內，因此最好做足措施杜絕入屋機會。

  • 窗戶：安裝蚊網
  • 渠口：安裝活渠門、封膠紙；倒水保持潮濕（針對棕帶蟑螂）
  • 瓷磚：封好裂縫

3. 包裝好食物

棕帶蟑螂和德國蟑螂喜歡食物，日常應該要包裝好食物，並且勤清潔地面及枱面的碎屑，避免吸引蟑螂入屋覓食。

4. 噴酸性液體

若然窗戶不便安裝蚊網，可針對蟑螂怕酸味及辣味的特性，在窗邊噴灑檸檬汁、白醋、蒜頭汁。

5. 減少雜物

雜物會成為蟑螂寄居地，應該定期清理家中紙皮、雜物，避免蟲卵寄居繁殖。

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