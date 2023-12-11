新聞女王丨何沛珈接受特訓體驗運動員感受　東張女神：經過困難和瘀傷才可比賽【多圖】

▲ 「東張女神」何沛珈（Roxanne）於TVB話題劇《新聞女王》飾演隊長廖子珊。

TVB話題劇《新聞女王》收視不俗，劇情講述萬華排球隊出現疑似MeToo事件，「東張女神」何沛珈（Roxanne）飾演隊長廖子珊近日出場，成為觀眾焦點。

為了令角色更有血有肉，何沛珈特意接受排球隊訓練體驗運動員的艱辛，首度演出浴戲的她捱凍拍攝，可謂是搏到盡！

新聞女王丨何沛珈感謝阿佘施嬅助入戲 萬華排球隊成員顏值高【多圖】

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新聞女王丨首拍出浴戲

何沛珈受訪時坦言很大挑戰，除拍攝前兩個月便開始練習，更練到一雙玉手滿是瘀痕：「這些瘀痕令我感受到作為專業運動員的艱辛，我很多謝拍攝之前有這些訓練，令我更加容易去了解角色。」

至於出浴戲，Roxanne則坦誠是第一次，並笑言沒尷尬：「因為入了戲就會覺得整個場只有我一個，而且我穿了肉色內衣褲去做好防走光措施，沒那麼容易穿崩。」

Roxanne續指因為拍攝時間比較趕，要捱沖凍水涼：「因為當時未開暖水，我沖了凍水涼！不過現場同事非常好，準備了熱水和乾毛巾給我，很多謝他們的照顧！」

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新聞女王丨感謝佘詩曼李施嬅

Roxanne今次亦是首度挑戰喊戲，她特別感激佘詩曼與李施嬅的幫助：「阿佘和施嬅都是我非常喜歡定演員，阿佘更加是我一直的偶像！那場喊戲是我第一場戲，還要與阿佘、施嬅兩位前輩同場，心情比較緊張。她們都很好，提醒我要放鬆投入角色不用去想對白，因為子珊已經在我心內，感受個角色的思想便可。」

Roxanne又透露喊戲場口不少，故事前也擔心自己能否勝任，幸好全程得到監製及導演信任：「佳導指他相信我可以做到，我很感激他的信任和鼓勵。」

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新聞女王丨何沛珈體驗當運動員

何沛珈於IG分享鏡頭背後的故事，她說：

一開始知道自己要做排球隊長，都有點擔心，好驚自己會做得唔似，咁啱我有位大學讀體育嘅朋友，佢就介紹咗呢間排球訓練學校嘅師兄俾我，師兄非常好人，俾我上堂訓練❤️之後仲做埋我地排球隊訓練🙌🏻 在訓練當中我感受到了運動員的熱血，他們是經過了多少困難和瘀傷，才可以到場上比賽，和教練和隊員之間有著怎樣的關係才能夠在場上這麼合拍、這麼團結一致。 而因為這些瘀痕更加令我感受到作為專業運動員嘅艱辛，我記得當佢哋見到我兩隻手通紅，佢哋只係講左句「第日會慣啦！」當下我明白到底有幾愛一件事先會願意承受你唔需要去承受嘅痛苦，然後去堅持，所以我好多謝拍攝之前有這些訓練，不但更加貼合角色，亦都更加容易去了解角色。

#相信大家下一集會更感受到廖子珊對排球的愛和痛

#謝謝瘀青#廖子珊

此外，原來Roxanne曾是一名肥妹，不過如今靠運動及控制飲食已擁有一身Fit爆身材，可見她是個自律及有恆心。

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