【精神健康】中學師友同行 「更勝防自殺措施」　兒童發展基金人釘人戰術貼地關顧

▲ 中四學生吳璟昇（左）在3年前參加兒童發展基金計劃，獲任職攝影師的友師高先生（右）啟蒙成長。（曾耀輝攝）

社會關注年輕人的精神健康，需要建立與年輕人同行文化。有中學參加兒童發展基金（CDF）計劃多年，認為透過師友「人釘人」，照顧個別學生需要更具成效。有負責計劃的中學教師稱，為期3年的師友關係，令學生感覺更有心，友師能「貼地」陪伴年輕人，較其他防止自殺措施來得重要。CDF計劃推行已逾10年，現正進行檢討，料本月有結果。

負責計劃、聖公會何明華會督中學的楊老師稱，CDF有足夠資源及人手個別照顧年輕人需要，用「人釘人戰術」，建立與青年人同行文化，為他們帶來共鳴感，「年輕人需要一個貼地、一同生活的成年人跟他走同一條路，較其他防止自殺措施來得重要」，強調CDF一路扮演着這個角色。

聖公會何明華會督中學中四學生吳璟昇在中一時參加計劃，向任職攝影師的友師高先生學習攝影，並利用儲蓄購入鏡頭。吳璟昇認為二人背景相近，對方曾於中學時期出外打散工，感覺較易溝通，可將成長上難以開口告知家人的難題，與高先生分享，關係「亦師亦友」。

高先生指，社會上多雙職父母，而老師工作忙碌，較少機會接觸學生，而年輕人需要友師指引，加上他們「值得投放時間」，因此「想成為一個同行者，陪他們走人生的一段路」。

另外，CDF學員鄧裕康在中學時期藉計劃獲取職業導向指導，利用儲蓄赴英國體驗生活，現為中學教師及友師，他盼「將自己的見識帶給友員，讓他知道最適合自己的道路」。

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外間認為由官商民協作、推行逾10年的CDF與「共創明Teen」相似。楊老師亦認為，「年輕人懂得分辨哪些人有心同行」，若計劃僅為期1年，會為他們帶來友師「只是處理任務」的觀感；惟對於CDF，他稱「可以自信地說，10個有20個學生，都會表示感受到友師對他很有心」。

CDF由2008年成立至今，已分別推出9批、即200個區本計劃及112個校本計劃，逾2.65萬名學童受惠；現正進行檢討，料本月有結果。教會關懷貧窮網絡推動及支援CDF，包括協助學校、機構及教會招募友師、贊助CDF友員配對基金等。教關副主席司徒永富認為友師的情商很重要，能幫助學生「因着啟蒙而開竅，走對的路」。

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記者：梁凱婷