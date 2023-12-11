【串謀傷人】涉Telegram群組鼓吹殺公務員　17歲女生表證成立押後明年1月中裁決

▲ 涉Telegram群組鼓吹殺公務員，17歲女生表證成立押後明年1月中裁決。（資料圖片）

5名男女涉在2022年新冠疫情其間，在Telegram群組鼓吹殺死公職人員和支持防疫政策的市民，又討論以無人機及槍械發起襲擊，被控串謀蓄意傷人及作出具煽動意圖的作為等罪。其中4男已認罪候判，案發時16歲的女生否認控罪，今（11日）於區域法院開審。控方開案詞指，被告留言詛咒支持防疫政策的人「快啲死晒佢」。法官裁定表證成立，被告選擇不自辯，案件押後至2024年1月15日裁決。

被告為案發時張姓女生，現年17歲，否認串謀蓄意傷人罪，指他們於2022年2月8日至5月7日期間，在香港，意圖使他人身體受嚴重傷害，而一同串謀與其他不知名人士串謀非法及惡意傷害另一些人。同案4名男被告陳思諾（36歲，倉務員）、李浩源（18歲，無業）、黃澦羅（36歲，電腦技術員）及蔡啟棉（19歲），早前已認罪候判。

控方呈遞開案陳詞後表示沒有控方證人，法官裁定控罪表證成立。被告選擇不自辯及不傳召證人，案件押後至2024年1月15日裁決。

控方開案陳詞指，2022年新冠病毒在港肆虐，政府推出多項防疫措施。涉案的Telegram群組「寧願站著死 也不跪著生存」於同年2月成立，被告是管理員之一，群組內共14名成員。涉案其間，群組產生了逾2,000條訊息，討論以極端暴力手段及使用不同戰術及武器攻擊警員、公職人員、防疫人員及支持防疫政策的市⺠。

控方續指，當陳思諾稱疫苗是「毒針」時，被告附和，並詛咒支持防疫政策的人「快啲死晒佢」；被告又同意應該殺死支持防疫政策的家人；當其他成員商討如何武裝革命並購買武器時，被告表示對買電槍有興趣。

警方在同年5月拘捕各被告，並在同案3名被告陳、李及黃家中搜出長刀和氣手槍等物品。在警誡下，被告承認是TG帳戶「多啦老鼠夢」的擁有人，曾在群組內留言。

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記者：陳曉欣