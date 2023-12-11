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【師友計劃】支援機構：兒童發展基金與共創明Teen應並存　冀生命影響生命

社會 09:00 2023/12/11

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有中學過去3年參加兒童發展基金計劃，透過師友聚會及營會等活動陪伴學生成長。（受訪者提供相片）

去年政務司司長牽頭推出「共創明Teen」，坊間擔心模式相近的師友計劃兒童發展基金（CDF）計劃會被取代。有支援機構認為，兩個計劃應同時保留，可讓社福及教育界同時協作，更可動用社區網絡資源，傳承師友經驗，協助學生初期儲蓄及獲得啟蒙。有機構獲勞福局正面回應，相信計劃可獲保留，惟未知協作形式。

教會關懷貧窮網絡副主席司徒永富認為，兩個計劃應同時保留，原因是「CDF不只關乎師傅，而是生命影響生命，那種關愛是無私的，社會要有希望是從這裏開始」；又稱CDF計劃「源於更高的出發點」，因此若被「共創明Teen」取替會感到失落。他表示，CDF已推行逾10年，是「成熟跨界別計劃」，可供社福及教育界同時協作，並獲大批學校參與。

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負責計劃、聖公會何明華會督中學的楊老師表示，CDF分為校本及區本形式，「珍貴地方在於以社區網絡協助社群發展」，並稱計劃需三方協作，即社區家庭、商界及政府；計劃亦獲許多具豐富經驗的機構支援，「經驗才是最需要承傳的地方」。

司徒永富亦認為，青少年需在中學階段有好的友師介入、陪伴成長，CDF有助初期建立儲蓄習慣、啟蒙；而「共創明Teen」亦有其使命及優勢，如吸引商界力量成為友師、介入生涯及職涯規劃。因此，兩者聚焦階段不同，並提出可互相協作及接軌，包括完成CDF後再保送個案到共創明Teen。他又稱，已獲勞福局正面回應，相信計劃可繼續保留，惟未知具體協作形式。

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記者：梁凱婷

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