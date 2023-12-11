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【私了陳真】涉「私了」咬脫趙家賢耳無業漢　20歲男生改認罪明處理案情

社會 13:25 2023/12/11

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被告徐俊傑。（資料圖片）

2019年11月3日有反修例示威者在太古城中心商場集結，無業漢陳真在商場外持刀傷人，並咬脫嘗試制止他的時任東區區議員趙家賢的左耳。3名男子其後涉「私了」陳真，早前否認暴動及蓄意傷人兩罪受審，法官已裁定控罪表證成立，今（11日）於區域法院續審。其中20歲男學生今改為認罪，押後至明（12日）處理案情。

本案共6名被告，張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員）、高縫（61歲，律師樓文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業），同否認1項暴動罪及1項蓄意傷人罪。

張、容及鄭早前已認罪，餘下3人否認控罪受審，惟徐的代表大律師今指，徐改變答辯意向承認控罪，暫委法官高偉雄遂押後案件至明天處理。高今早原擬出庭作供，亦押後至明日作供。

控方早前開案陳詞指，高被拍得腳踢陳真，用手屈曲陳的雙腳和壓住他。徐被拍得身處商場中庭及西出口，跳起來踩倒地的陳。鍾被拍得用縮骨遮打陳逾10下。

聆訊明（12日）續。

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記者：陳曉欣

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